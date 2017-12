Nový Harry Potter je vypredaný na rok dopredu

Je to ohromujúce, vravia tí, čo divadelnú hru Harry Potter a prekliate dieťa už videli. Daniel Radcliffe však na premiéru nepríde.

23. jún 2016 o 10:55 Anita Ráczová

LONDÝN, BRATISLAVA. Ešte ho ani neopremiérovali a už je na rok vopred vypredaný. Ak ste sa chystali do Londýna na nového Harryho Pottera, rátajte s tým, že ôsmy diel slávnej čarodejníckej ságy skôr ako v júni 2017 neuvidíte. Iba ak by ste boli medzi šťastlivcami, ktorí zareagovali hneď, ako boli lístky v obehu. Už za prvých 24 hodín sa predalo sa 175-tisíc kusov.

Divadelná hra, ktorá ukáže, čo sa stalo s Harrym, Ronom a Hermionou 19 rokov po poslednej veľkej bitke s pánom zla Voldemortom, bude zrejme senzáciou sezóny.

Veľká udalosť v Palace Theatre je naplánovaná na 30. júla, deň pred narodeninami hlavného hrdinu. Harry bude mať 37 rokov. Nie je to žiadna náhoda, producenti a autorka knižnej predlohy J.K. Rowlingová presne vedia, čo robia, hoci preniesť takú obrovskú značku, akou je Harry Potter, na javisko, je veľký risk.

„Bude to nesmierne vzrušujúci divadelný experiment. Radi by sme ľudí prekvapili a zapôsobili na nich tak prirodzene, ako to vie len dobrý príbeh,“ odkázala fanúšikom vo videu J.K. Rowlingová.

video //www.youtube.com/embed/Czevn5-jWvU

Pohľad do zákulisia, kde čarodejníci skúšajú tanečné choreografie. Hudbu k predstaveniu zložila Imogen Heap. (zdroj: harrypotterplay.com)

Keď zimomriavky majú zimomriavky

Že to bude fungovať, dokazujú prvé reakcie ľudí, ktorí mali možnosť vidieť predstavenie v predpremiérach. Úžasné, fenomenálne, brilantné, skvostné, opakovali jeden po druhom. Rozruch spôsobil aj herec Mark Hamill známy zo Star Wars, ktorý hru už videl a svoje nadšenie ventiloval na Twiteri: „Ohromujúce od začiatku do konca. Moje zimomriavky majú zimomriavky,“ napísal.

V hľadisku sedeli ľudia, ktorí prišli z celého Spojeného kráľovstva, ale aj z Brazílie, Singapuru, Švédska, Thajska, Ameriky. Vlastne ani nesedeli, boli ako na ihlách a pri každej napínavej scéne nahlas vzdychali, híkali alebo nadšene tlieskali a skandovali.

Daniel Radcliffe nepríde

A práve toto šialenstvo trochu straší aj filmového Harryho Pottera, herca Daniela Radcliffea. Samozrejme, denne dostáva otázky, či sa príde pozrieť na Jamieho Parkera, ktorý po ňom prebral štafetu. V televíznom programe The Late Show with Stephen Colbert priznal, že by síce rád videl šou, pretože počul, že je fantastická, ale ak by sedel vedľa mimoriadne exitovaných fanúšikoch, asi by si to veľmi neužil. Najmä, keby zistili, koho majú za suseda.

Aj tak sa však očakáva, že o celebritných hostí nebude núdza, jedinou otázkou je, či budú všetci lojálni a zachovajú tajomstvo. Nie je totiž zvykom prezrádzať dej. Čo by z toho potom mali ostatní, ktorí sa na príbeh ešte len chystajú? Preto je heslom novej časti #keepthesecrets. Doteraz táto taktika fungovala dokonale, nikto o spletitých dobrodružstvách zatiaľ ani necekol.

Stále sa oficiálne vie len toľko, že Harry pracuje na ministertve mágie, je ženatý s Ginny Weaslyovou a majú tri deti – Jamesa, Lily a Albusa Severusa, ktorý dostal meno po dvoch najväčších čarodejníkoch, akých kedy Rokfort mal. Kým sa neobjavil Harry Potter. A to je tak trochu problém. Albus sa bude musieť vysporiadať s váhou rodinného dedičstva, o ktoré nikdy nestál.

video //www.youtube.com/embed/qeV5DWLtwB0



