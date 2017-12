Underworld nasadnú na Glastonbury a vystúpia na Zlatých pieskoch

Nový festival Neon sa snaží zlepšiť povesť Slovenska na elektronickej scéne.

23. jún 2016 o 14:11 Marek Hudec

Ikona elektronickej hudby Underworld v piatok v noci účinkuje na jednom z najväčších festivalov Glastonbury, odtiaľ potom nasadne na súkromné lietadlo a vystúpi z neho na Zlatých pieskoch v Bratislave. Im takáto zmena neprekáža, keď tu boli pred ôsmimi rokmi, tak si vraj Slovensko obľúbili.

Tentoraz ich pozval vznikajúci festival Neon, ktorý sa cez víkend pokúsi vrátiť dôveru verejnosti k festivalom elektronickej hudby. Jeden z organizátorov Juraj Volentics hovorí, že v minulosti zrušené koncerty Paula van Dyka a Armina van Buurena zhoršili povesť nášho regiónu na scéne a zdvihli aj ceny umelcov. „Priniesť Underworld lacné nebolo,“ dodáva.

Underworld okrem súkromného letu nemali na organizátorov iné veľké požiadavky, ich šou bude podľa Volenticsa minimalistická a zahrá hlavne skladby z ich najnovšieho albumu Barbara Barbara We Have a Shining Future. Vyšiel v marci a od kritikov dostal vrelé prijatie – na stránke Metacritic, ktorá zbiera hodnotenia, má zatiaľ priemerné hodnotenie 81 bodov zo sto.

video //www.youtube.com/embed/ZbphaKMepqY

Britské duo Underworld tvorí niekdajší performer Karl Hyde a Rick Smith. Hudbu plnú agresívnej tanečnej rytmiky a prekrývajúcich sa pulzujúcich zvukov spolu tvoria už od osemdesiatych rokov. Preslávila ich však až spolupráca s režisérom Dannym Boylom. Ten ich skladby použil napríklad v kultovej dráme Trainspotting o drogách a neskôr aj počas prípravy olympijských hier.

Na festivale Neon vystúpia v sobotu v noci, okrem toho na Zlatých pieskoch počas dvoch večerov ešte môžete vidieť vystúpenia Rudimental a britského tria Above and Beyond.