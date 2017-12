Poznáme tajomstvo nového Harryho Pottera. Videli sme ho

Rose (Cherrelle Skeete), dcéra Rona a Hermiony prichádza ako nováčik do Rokfortu. Ktorú fakultu jej vyberie zázračný klobúk? A kam sa dostane jej bratranec Albus Severus Potter a syn Draca Malfoya – Scorpius? (Zdroj: harrypotterplay.com)

Haló! Och, ja som taká hlúpa. Vo všetkom si mala pravdu, mýlila som sa. To sa nedá opísať, hapká do telefónu žena vychádzajúca z divadla Palace Theatre v Londýne. Otočí sa na kamarátku a vysvetlí, že musela hneď zavolať svojej šéfke, „Potter agentke“ v New Yorku, ktorá ju do Londýna vyslala.

Mladá Američanka sa chytí za srdce, na tvári sa jej rozloží blažený výraz a kúzlo je dokonané. Podľahla. Patrí k tým málo vyvoleným, ktorí mali možnosť vidieť predpremiéru ôsmeho dielu Harryho Pottera, fenoménu, ktorý pozná takmer každé dieťa na svete.

Divadlo Palace Theatre v Londýne je miestom novej potterománie. (zdroj: Profimedia)

Divadlo? Zbláznili ste sa?

Fór je v tom, že nejde o film ani o knihu, ako sme všetci zvyknutí, ale o divadelné predstavenie. Čo je toto za nápad? Komu preskočilo? To sa predsa nemôže podariť, krútili mnohí hlavami.

No nie J. K. Rowlingová. Keď za ňou asi pred troma rokmi prišiel Jack Thorne, výnimočný autor divadelných hier, držiteľ cien Bafta, a povedal jej, že nosí v hlave príbeh o tom, čo sa stalo devätnásť rokov po smrti Voldemorta a po poslednej veľkej bitke Harryho a jeho kamarátov, spozornela.

Sama si mnohokrát „uletela“ na tom, aký by bol život chlapca, čo býval pod schodami, keď dospel a stal sa otcom. No nikomu nič nepovedala. Až kým jej na dvere nezaklopal Jack. Ten so sebou priviedol aj režiséra Johna Tiffanyho a bolo rozhodnuté.

„Keď sme si všetci traja spolu sadli a začali pracovať, okamžite sme pocítili vzrušenie z vytvárania príbehu, ktorý sa napojil presne tam, kde sa posledná knižka skončila. Ako sme sa postupne ponárali do veci, začalo nám byť jasné, že toto nové dobrodružstvo bude oveľa väčšie, ako sme si pôvodne mysleli, a preto musí byť vyrozprávané vo dvoch častiach. Nemohli sme uveriť tomu šťastiu, keď producenti túto myšlienku podporili,“ píše trojica autorov v bulletine hry, ktorá dostala názov Harry Potter a prekliate dieťa.

video //www.youtube.com/embed/Czevn5-jWvU

Ťahali jazyk po zemi

Prvé informácie o projekte boli zverejnené v decembri minulého roka a hneď sa spustila vlna špekulácií. Najviac sa hovorilo o obsadení svazijskej herečky Nomy Dumezweniovej. Niektorí fanúšikovia boli pobúrení, že sa na filmovú Hermionu ani trochu nepodobá, je totiž čierna. Opäť však zafungovala sila slova J. K. Rowlingovej, ktorá vyhlásila, že ona ani na jednom mieste v knihe nespomína farbu jej pokožky a čo sa Nomy týka, nemohli vybrať lepšie. A reakcie publika, ktoré už pani Granger Weasleyovú spoznalo, jej dávajú za pravdu.

Pohľad do zákulisia, kde čarodejníci skúšajú tanečné choreografie. Hudbu k predstaveniu zložila Imogen Heap. (zdroj: harrypotterplay.com)

Vo februári sa začali náročné skúšky, ktoré okrem čítačiek, kostýmoviek a práce na javisku zahŕňali aj tréningy. Každé ráno sa začínalo behaním, skákaním, drepmi, kľukmi, joga bola čosi ako Vianoce. Herci dostali zabrať.

Pre niektorých, najmä starších protagonistov, to bola nečakaná záťaž. Asi si predtým ťažko vedeli predstaviť, že vo svojom veku budú naberať kondičku. No taká produkcia, akou je Harry Potter a prekliate dieťa, si to vyžaduje. A kto túto ponuku prijal, ťahal niekedy jazyk po zemi. A teraz môže tým istým jazykom lízať smotanu.

Zmätená sova

Autori rátali s tým, že do chrámu umenia prídu aj takí, čo nikdy v živote v divadle neboli. Vedeli, že musia urobiť všetko pre to, aby nováčikov strhli a aby efekt „tenkrát poprvé“ znamenal aj „navždy a najlepšie“. Aby do divadla chceli prísť druhýkrát, tretíkrát, aby si kúpili permanentku, abonentku, lóžu. Aby si vychovali novú generáciu.

Mohli sa spoľahnúť len na silu značky Harry Potter a naservírovať im hocičo, zbaliť prachy a vypadnúť, no je sympatické, že to nielenže neurobili, ale stavili na presne opačnú taktiku. Poctivú robotu.