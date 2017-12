Dovolenka na Malte či v Dubrovníku? Hlavne nech je to z Hry o tróny

23. jún 2016 o 18:40 Erika Litváková

Café 2Moulins, ulica Lepic. Existujú stovky podobných kaviarničiek, kde si môže turista na potulkách parížskym Montmartrom vychutnať dúšok kávy a zasnene sa oddať šarmu mesta. Len jediná je však iná než všetky ostatné.

Rovnako nárožný obchodík na Rue des Trois Frères s debničkami naloženými čerstvým ovocím a zeleninou, ktoré majiteľ starostlivo ukrýva pred slnkom pod markízami. Tu si ponárala ruky do vreca plného šošovice Amélia z Montmartru (2001). Aj v spomínanej kaviarničke, kde pracovala, zažívala maličkosti života, ktoré ju tešili.

Príbeh je síce fiktívny, no miesto skutočné, a preto mnohých práve láka - podobne, ako to vo filme milovala Amélie - špičkou lyžičky poprelamovať vrstvičku oflambovaného cukru na dezerte créme brûlée. V ponuke ho tu majú za sedem eur. Kúsok skutočného pôžitku z neskutočného filmového sveta.

Okolo tohto parížskeho obchodíka chodila aj Amélia z Montmartru. (zdroj: cc/parisinfo.com)

Filmtour Montmartre

Od vzniku filmu o Amélii prešlo už pätnásť rokov, no kaviareň zo svojej filmovej slávy žije aj dnes. Tento typ turizmu naberá v posledných rokoch na obrátkach a vážne ho už berie aj manažment cestovných kancelárií.

Návšteva kaviarne Café 2Moulins je len jednou zo zastávok parížskej Filmtour Montmartre, v ponuke sú aj ďalšie reálne kulisy - napríklad tie z romance Woodyho Allena Polnoc v Paríži (2011).

Vďaka filmom, ktoré milujeme, enormne stúpol počet návštevníkov na rozmanitých mestských či prírodných, často aj celkom banálnych miestach sveta.

Pred istými modrými dverami v londýnskej štvrti Notting Hill, konkrétne na adrese Westbourne Park Road číslo 280 zapózujú pred fotoaparátom ročne tisíce turistov.

Aby ilúzia bola dokonalá, možno si k tomu do slúchadiel pustia aj kultovo melancholickú pieseň „Ain´t no sunshine” od Billyho Whitersa,. Áno, to sú tie dvere, za ktorými býval do Julie Robertsovej po uši zamilovaný kníhkupec Hugh Grant alias William so svojím trochu streleným spolubývajúcim Spikom vo filme Notting Hill (1999).

V čase nakrúcania v ňom žil autor scenára Richard Curtis, no krátko pred premiérou byt predal, a tak na prahu svojho domova musia turistov už dávno strpieť iní majitelia.

Potom, ako sa dvestoročná buková aleja Dark Hedges objavila v seriáli Hra o tróny, zažíva turistický boom. (zdroj: tourismireland.com)

Hra o kúsok Zimohradu

Ide o novú formu cestovania pre tých, ktorým už obvyklé cieľové destinácie nestačia a svet chcú spoznávať po svojom. V mysliach si nosia spomienky na filmové scénky, k rôznym mestským zákutiam či rázovitej krajine ich viažu priam osobné city.

Momentálne najväčším hitom v oblasti filmového turizmu sú všetky destinácie uctievačov televíznej fantasy ságy Hra o tróny (2011 - 2016). Od Islandu až po Maroko, naprieč Severným Írskom i Chorvátskom je čo vidieť a zažiť.

Podľa portálu Wimdu po prvej sérii vysielanej pred piatimi rokmi stúpol počet leteniek predaných na Maltu, kde sa nakrúcali scenérie z hlavného mesta Siedmich kráľovstiev Kráľovho prístaviska, až o dvadsaťšesť percent.