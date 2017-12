Mimozemšťania sa vrátili, znovu chcú zničiť Zem

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

24. jún 2016 o 13:53 Miloš Ščepka

Deň nezávislosti: Nový útok

(Independence Day: Resurgence, USA 2016, 133 minút)

Pred dvadsiatimi rokmi ľudstvo uniklo skaze len zásluhou statočného prezidenta Spojených štátov, ktorý osobne porazil agresorov z hlbín vesmíru. Ľudstvo potom preštudovalo ich technológie a všeličomu sa podučilo. No keď sa teraz v pokračovaní akčného sci-fi thrilleru nemeckého režiséra Rolanda Emmericha mimozemskí útočníci vracajú, najdôležitejšou otázkou je, či sú na nich Pozemšťania skutočne pripravení.

Komúna

(Kollektivet, Dánsko-Švédsko-Holandsko 2016, 111 minút)

Dánsky filmár, jeden zo zakladateľov hnutia Dogma-95 Thomas Vinterberg (Rodinná oslava, Hon, Submarino), žil ako dieťa s rodičmi v komúne. Zážitok bol taký silný, že najskôr o tom napísal úspešnú divadelnú hru a na tohtoročnom filmovom festivale v Berlíne predstavil aj snímku Kollektivet (Komúna). Odohráva sa v Kodani uprostred 70. rokov a je zábavným tragikomickým skupinovým portrétom dobových Dánov najrôznejšieho pôvodu i spoločenského postavenia, ktorých spája odhodlanie žiť spolu.

Prázdniny All Exclusive

(Babysitting 2, Francúzsko, 2015, 93 minút)

V roku 2014 francúzsky herec, scenárista a režisér Philippe Lacheau spojil motívy úspešných amerických komédií a nízkorozpočtových hororov. Nakrútil film o tridsiatnikovi Franckovi, ktorý má opatrovať syna svojho šéfa, no obaja záhadne zmiznú. Jedinou stopou je videozáznam. Vlani vzniklo pokračovanie, v ktorom Franck pre zmenu zmizne počas dovolenky v Brazílii aj so snúbenicou a babičkou. Ostanú po nich len nahrávky v mobilných telefónoch. Neveľmi úspešný prvý film sa do našich kín nedostal, zato jeho pokračovanie áno.

Ratchet a Clank: Strážcovia galaxie

(Ratchet & Clank, Hongkong-Kanada-USA 2016, 94 minút)

Pôvodne mala adaptácia videoherného fenoménu vzniknúť ako hraný veľkofilm v réžii Guillerma Del Toro, ale potom si americká spoločnosť Insomniac uvedomila, že v digitálne animovanom filme môže využiť materiály, vytvorené už pre sériu hier. Réžiu zverili dvojici kanadských animátorov a konečné náklady sa podarilo stiahnuť na skromných 20 miliónov dolárov. Lišiak Ratchet s robotom Clankom môžu opäť bojovať za záchranu sveta.

Všetko čo mám rád

(ČSFR 1992, 92 minút)

Po 24 rokoch sa do kín v obnovenej premiére vracia najúspešnejší slovenský film roka 1992, podľa mnohých kritikov najlepšie dielo režiséra Martina Šulíka Všetko čo mám rád, zdobené mnohými prestížnymi cenami. Hrdina na prahu štyridsiatky rieši nielen obligátnu krízu stredného veku, ale aj otázky spojené so slobodou, nečakane získanou po novembri 1989. Obnovená premiéra v poradí druhého a najosobnejšieho Šulíkovho filmu sa uskutočňuje vďaka národnému projektu Digitálna audiovízia, zameraného na digitalizáciu a reštaurovanie audiovizuálnych záznamov.