Najočakávanejší album roka sa volá X&Y

Dátum 6. júna si do svojich kalendárov zapísali všetci fanúšikovia britskej skupiny Coldplay. V ten deň vydáva album X&Y, jednu z najočakávanejších nahrávok tohto roku.

21. apr 2005 o 10:00

FOTO - EMI



Je to v poradí už tretí album od londýnskej kapely vedenej spevákom a skladateľom Chrisom Martinom, ktorá sa v minulosti presadila hitmi ako Yellow, Clock alebo In My Place. Na úspech by mal nadviazať aj nový singel Speed Of Sound, ktorý v týchto dňoch prichádza do rádií po celom svete.

"Chceli sme skúsiť niečo nové a dúfame, že sa album bude páčiť nielen našim stálym a verným fanúšikom. Základom sú stále naše pesničky a Chrisov úžasný spev, ale zvukovo sme sa snažili posunúť ďalej," povedal gitarista Jonny Buckland.

Skupina strávila v štúdiu skoro tri roky. Po prvých neúspešných nahrávkach vystriedal pôvodného producenta Kena Nelsona Danton Supple, ktorý do nových piesní zapracoval viac elektroniky. Kapelu počas skladania ovplyvnila tvorba Boba Dylana, Davida Bowieho, ale aj Briana Ena a nemeckých Kraftwerk.

"Nahrávanie tohto albumu bolo jedným z najväčších zážitkov môjho života," povedal v Los Angeles spevák, ktorý spolu s ostatnými členmi cítil veľký tlak zo strany nahrávacej spoločnosti očakávajúcej jeden z najväčších trhákov tohto roka. Podľa Reuters od úspechu albumu závisí aj jeho vydavateľ - nadnárodná spoločnosť EMI, ktorej tržby tento rok klesli o 17 percent.

Coldplay sa vypracovali na jednu z najúspešnejších britských gitarových skupín. O vzrastajúcej popularite svedčí aj veľký úspech v USA. To sa nepodarilo väčšine britských kapiel vrátane Oasis alebo Blur.

Štvorčlenná kapela fungujúca od roku 1998 vydala dva albumy, z ktorých sa predalo 16 miliónov kusov. Predposledný A Rush Of Blood To The Head ju posunul vďaka cenám na Brit Awards a nomináciám na Grammy do prvej ligy svetového rocku. Skupinu kritici považujú za nástupcov U2 a charizmatického speváka Chrisa Martina vďaka jeho politickým a iným aktivitám prirovnávajú práve k Bonovi.

"Coldplay pokračujú v skvelej tradícii britských kapiel. Počul som celý album, je rovnako skvelý ako predchádzajúci, sú tam, kde teraz U2," povedal Julian Marshall, editor magazínu NME.

Skupina Coldplay štartuje v júni na veľké britské turné a neskôr sa presunie aj na európske festivaly. Najbližšie k slovenským hraniciam sa predstaví vo Viedni - 10. júna na festivale St. Pölten Open Air.

PETER BÁLIK