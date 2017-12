Art Film Fest sa presťahoval. Prospeli mu Košice?

Filmový festival by sa už nemal spoliehať na to, že zaujme exotikou krajiny po transformácii.

26. jún 2016 o 16:08 Kristína Kúdelová

Menia sa, rastú, zanikajú, hľadajú si slušné priestory, naháňajú peniaze aj divákov. Po niekoľkých rokoch pohybu na mape slovenských festivalov sa dnes zdá, že najsilnejší bude Art Film Fest. Toto ukázal jeho prvý rok na novom mieste.

1. Transformácia je za nami

Problémom niektorých slovenských festivalov je, že sa tvária na to, čím nikdy nemôžu byť, hovorí francúzsky filmový kritik a festivalový dramaturg Matthieu Darras. Art Film Festu sa tento rok podarilo nájsť zdravú mieru, správne rozmery. Presťahoval sa do Košíc, kde síce nemá zrovna klasické kiná, má však niekoľko výborných priestorov, kde premietať môže.

Svetoví filmári – ak sú pozvaní a pozvanie prijmú – tu nenachádzajú iba exotiku malej krajiny, ktorá práve prechádzala transformačným procesom, ale normálne mesto. Keď bol Art Film Fest ešte v Trenčianskych Tepliciach (bol tam dvadsaťtri rokov), mohol sa spoliehať na to, že návštevníkov očarí relaxačnou kúpeľnou atmosférou – v Košiciach by mohli viac precítiť, že svet je v pohybe, aj ten filmový.

Art Film Fest tu vyzeral ako mestský festival, ktorý by sa svojou veľkosťou, kvalitou programu, typom a množstvom hostí dal prirovnať k festivalu v Štokholme. Podobnosť s takým bohatým mestom je povzbudzujúca.

2 . Pukance nie sú idea

Zostáva úloha, aby sa to aj Košičania dozvedeli. Viacerí hovorili, že nebolo veľa informácií, ktoré by ich na príchod festivalu upozornili a vysvetlili by, čo vôbec taká filmová slávnosť znamená. Prvý ročník v novom meste iste vyvolával v organizátoroch istú neistotu. Riešili ju aj tým, že zavolali množstvo slovenských hercov a tí filmy v programe uvádzali. Ak treba publikum lákať na obraz svetovej kinematografie takto, je to trochu smutné, Košičanov to však evidentne tešilo.

Na plagáte k festivalu bol pukanec, čo znamená, že festival ešte bude musieť premyslieť svoj vizuál. Vytvoriť si symbol, ktorý by v rôznych variáciách mohol naplniť mesto alebo mať drobnú ideu, nad ktorou sa dá premýšľať alebo zasmiať. Inšpirácia by sa našla v Karlových Varoch alebo na festivale dokumentárnych filmov v Jihlave. Oba sú príkladom duchaplného a vtipného dizajnu.

3. Študenti chodia do kina, ale akí konkrétne?

Výhodou Košíc pre festival je, že v meste je viacero stredných aj vysokých škôl. Študenti radi chodia do kina a na letné festivalové akcie vôbec, s ich automatickým záujmom sa však počítať nedá, to videla aj partia okolo Roberta Rampáčka, keď tu pred pár rokmi skúšala organizovať festival dokumentárneho filmu.