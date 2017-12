Adaptáciu slávnej videohry poznačila schizofrénia. Producenti na ňu teda veľa neminuli

Hrdinovia sci-fi strieľačky Ratchet & Clank už prišli do našich kín.

27. jún 2016 o 14:10 Miloš Ščepka

Ak prvé videohry nachádzali inšpiráciu v populárnych filmoch, dnes bezradní filmoví producenti čoraz častejšie zúfalo lovia nápady vo svete hier. Najnovšie k adaptáciám Angry Birds a Warcraft v našich kinách pribudli Ratchet a Clank.

Na jeseň roku 2002 uviedla kalifornská spoločnosť Insomniac videohru pre platformu PlayStation Ratchet & Clank. Akčná sci-fi strieľačka sa odohrávala v ďalekej galaxii Solana a jej hrdinami boli malý lombax, líške podobný antropomorfný tvor Ratchet a robot Clank – nepodarok, ktorý mal pôvodne byť hrozivým bojovým strojom, lenže je primalý, príliš citlivý a priateľský, so zmyslom pre iróniu a sarkazmus. Už v prvej hre nechýbali ich nepriateľ Drek a kapitán Qwark, figurujúci niekedy ako spojenec, inokedy ako protivník. Oboch spája komická samoľúbosť, egoizmus a zaslepenosť.

video //www.youtube.com/embed/bvWRilQ9lnI

Od drahého veľkofilmu po lacné video

Hra slávila úspechy aj u odbornej kritiky a dodnes jej pribudlo trinásť pokračovaní. Žiadny div, že o sliepočku nesúcu zlaté vajcia čoskoro prejavil záujem Hollywood, vzdialený len na skok do Burbanku, kde Insomniac sídli. Podľa pôvodných predstáv mal Guillermo Del Toro režírovať hraný veľkofilm s hviezdnym obsadením a mnohými digitálnymi efektmi. Napokon bolo všetko inak a adaptácia populárneho herného fenoménu dostala podobu lacnej digitálne animovanej vedecko-fantastickej akčnej komédie pre celú rodinu s ťažiskom vo videodistribúcii. Film s výrobnými nákladmi okolo 20 miliónov dolárov sa dostal do svetových kín na sklonku apríla. Nesprevádzala ho žiadna výrazná propagačná kampaň, čomu zodpovedajú tržby len 12,4 milióna. Skutočnú žatvu producenti plánujú až na august, keď sa začne distribuovať video.

video //www.youtube.com/embed/cekJhQTa_hQ

Tvorcovia z druhej ruky

Zmena podnikateľského zámeru sa prejavila v úsporách výdavkov na scenáristov i režisérov. Kanaďan Kevin Munroe síce režíroval animované Ninja korytnačky i hraný horor Lovec príšer, ale so scenármi veľa skúseností nemá. Jeho spolurežisérkou bola krajanka Jericca Clelandová. Spolupracovala pri nakrúcaní animovaných filmov Hľadá sa Nemo a Vesmírni opičiaci, no Ratchet a Clank je jej režisérskym kinodebutom. O tom, že ich dielu veľmi nedôveruje ani slovenský distributér, svedčí fakt, že ho uvádza len v klasickej verzii, hoci vzniklo v 3D. Slovenský dabing (celkom príjemný) naznačuje, že distribúcia mieri najmä na predškolákov. Zaujímavé by však mohlo byť i pôvodné znenie s Paulom Giamattim, Johnom Goodmanom, Rosario Dawsonovou a Sylvestrom Stallonom.

Producentskou schizofréniou je poznačený celý film. Slávna herná predloha s miliónmi spokojných fanúšikov viacerých generácií má filmovú podobu nízkorozpočtovej animovanej zábavy s nenápaditým, neoriginálnym príbehom, neobratne vyrozprávaným prostredníctvom bradatých klišé a otrepaných gagov, ktoré aj klasickú dĺžku 94 minút chvíľami menia na drsnú skúšku diváckej trpezlivosti. Spod priemeru film ťahá nahor to, čo prišlo z hry: výtvarné riešenia, animácia, prostredia, zápletka a postavy.