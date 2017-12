Budú sa dražiť predmety Marilyn Monroeovej

21. apr 2005 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 21. apríla (SITA) - Množstvo predmetov z pozostalosti americkej herečky Marilyn Monroeovej sa 4. júna dostane do aukcie. Medzi draženými položkami sa objavia aj rozvodové papiere s bejzbalovou hviezdou Joeom DiMaggiom, osobný zápisník s telefónnymi číslami, či obraz venovaný americkému prezidentovi Johnovi F. Kennedymu k jeho narodeninám. Herečka zomrela po predávkovaní liekmi v auguste 1962 vo veku 36 rokov, ešte predtým, než mohla obraz ruže prezidentovi venovať. Aukciu usporiada spoločnosť Julien's Auctions of Los Angeles/New York v Barclay Butera v Los Angeles. Od 31. mája sa záujemcovia budú môcť oboznamovať so všetkými položkami. Za najatraktívnejšie dražené predmety sa považujú žiadosť o zmenu mena z Norma Jean Mortensonová na Marilyn Monroeová a hodvábne šaty, ktoré mala na sebe vo filme Let's Make Love.