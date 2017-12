Osem tém, ktoré tento rok hýbali Glastonbury

Britskí hudobníci vytvorili zo slávneho festivalu fórum, kde môžu vyjadriť svoje spoločenské postoje.

27. jún 2016 o 16:25 Marek Hudec

Než sa tento rok tisícky návštevníkov dostali do areálu neďaleko anglickej dedinky Pilton, brodili sa blatom a mlákami. Podľa reakcií svetových médií to však stálo za to.

Jeden z najväčších festivalov Glastonbury opäť ukázal nielen to najzaujímavejšie z hudby, ale odrážal aj náladu v spoločnosti. Tento rok ním hýbali tieto témy.

1. Hudobníci nechceli brexit

Kto bol hlavnou hviezdou festivalu? Denník Guardian v tom mal jasno: bol to brexit. Niet sa čo čudovať, hudobníci sa na pódiách predbiehali, aby dali najavo svoje sklamanie nad výsledkom anglického referenda.

„Mám dnes ťažké srdce,“ vyjadril sa k téme spevák Damon Albarn. Jeho kolega – rocker zo skupiny Foals, mal zas na koncerte oblečené tričko s nápisom: Zneužitie moci nikoho neprekvapuje. Okrem nich rozhodnutie krajiny odísť z Európskej únie ešte kritizovali napríklad Adele, Ellie Goulding alebo kapela Bastille.

Damon Albarn pohŕdal brexitom. (zdroj: SITA/AP)

2. Návštevníci nechceli brexit

Z brexitu boli na festivale rozčarovaní nielen hudobníci, ale aj samotní návštevníci. Podľa ankety novín The Times až 83 percent z nich hlasovalo za to, aby Británia zostala v Európskej únii.

Názor dali najavo aj v takzvanej flashmobovej akcii, keď sa dav stretol na prázdnom priestore festivalu a vytvoril srdce z dvanástich hviezd symbolizujúcich európsku vlajku.

83 percent návštevníkov Glastonbury podľa ankety volilo proti vystúpeniu Veľkej Británie z Európskej únie. (zdroj: TASR/AP)

3.Blato

„Nikdy v celom svojom živote som nevidel toľko blata,“ citoval zakladateľa festivalu Michaela Eavisa portál New Musical Expres. Glastonbury existuje už viac než štyri desaťročia, no takéto počasie vraj ešte nezažil.

Gumáky boli tento rok nielen povinnou výbavou návštevníka, ale ako zverejnené fotografie ukázali, priam nevyhnutnosťou.

Návštevníkov v areáli prekvapilo aj blato. (zdroj: TASR/AP)

4.Návrat LCD Soundsystem

Pred piatimi rokmi sa lúčili, znovu sú však v plnej sile, naznačujú to reakcie na twitteri. „Všetko je dnes depresívne, ale aspoň LCD Soundsystem splnili očakávania,“ píše sa v jednej z nich, ktorá zjavne odkazuje na náladu po odhlasovanom brexite.

Americká kapela okolo speváka Jamesa Murphyho zodpovedná za tanečné hity ako Daft Punk Playing At My House alebo Dance Yrself Clean si už odchod zo scény rozmyslela, v súčasnosti pripravuje nový album.

Návrat LCD Soundsystem na Glastonbury návštevníci chválili. (zdroj: SITA/AP)

5.Pride v Londýne

Brexit nebol jedinou spoločensko-politickou témou, ktorej sa hudobníci na Glastonbury tento rok venovali. V dúhových farbách na festivale vystúpil spevák Olly Alexander, ktorý sa nedávno verejne priznal k tomu, že je gej. Alexander oblečený v pestrej pláštenke reagoval na pochod Pride, ktorý počas uplynulého víkendu prebiehal v Londýne.

„Pre ľudí, ktorí sú iní, je bežné cítiť strach. Je súčasťou nášho každodenného života. Pridajte sa preto ku mne a vzdajte sa ho,“ vyzýval počas koncertu svojej kapely Years and Years.

video //www.youtube.com/embed/GNb4FBawH_U

6.Adele nadávala

Speváčka, ktorá momentálne láme rekordy so svojím posledným albumom, vystupovala na hlavnom pódiu festivalu hodinu a pol, no počas toho sa jej podarilo zanadávať presne 33-krát, spočítal jej to denník The Mirror.

Tvár Adele bolo počas koncertu vidieť aj z diaľky. (zdroj: SITA/AP)

7.Vystúpenie Coldplay

Na pódium prišli za zvukovej kulisy prejavu nahratého z protifašistického filmu Charlieho Chaplina Diktátor. Vybuchoval ohňostroj, lietali konfety, projekciu tvorila zmes pestrých farieb.

Kapela združená okolo speváka Chrisa Martina uzatvárala festival podľa reakcií médií divokým vizuálnym divadlom, no ich hudobnícke schopnosti boli spochybnené. Údajne nemali ani správne naladený klavír.

video //www.youtube.com/embed/pwHrKUgp8So

8.Spomienky na Davida Bowieho a Princa

Účinkujúci na festivale Glastonbury niekoľkokrát vzdali poctu zosnulému Davidovi Bowiemu, no zrejme najväčšie uznanie získal od otca hudobného minimalizmu Philipa Glassa.

Ten zahral s orchestrom 45-minútové vystúpenie so skladbou Symphony no. 4, ktorá je založená na Bowieho najznámejšom albume Heroes. Na ďalšiu veľkú hudobnú hviezdu Princa si zas spomenula kapela Hot Chip so svojím setom, na ktorý sa nedostali stovky návštevníkov čakajúcich naň v rade.