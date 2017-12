Anglicko má dôvod byť kritizované, hovorí PJ Harvey

Rada sa zastáva slabších. Teraz má zrejme PJ Harvey pocit, že brexit bol nespravodlivý.

28. jún 2016 o 16:26 Marek Hudec

PJ Harvey prišla na holandský festival Down the Rabbit Hole a vedela, že nebude len hrať. Počas koncertu zrazu stíchla a vzala si do rúk zväzok papierov s básňou No Man is an Island – Nik nie je ostrovom.

Vznikla v roku 1624 a je súčasťou knihy, ktorú John Donne napísal, kým sa liečil z ťažkej choroby. Rozmýšľal v nej nad vlastnou smrteľnosťou a miestom vo svete. Báseň je zamyslením nad tým, že činy každého jednotlivca sú dôležité, že záleží na názore každého a nemožno ignorovať ani jeden hlas.

Speváčka tým reagovala na hlasovanie o brexite, v ktorom väčšina rozhodla, že krajina vystúpi z Európskej únie.

„Každý jeden z nás je súčasťou kontinentu, kúskom celku,“ čítala PJ Harvey celá v čiernom a s tmavými perami na čelenke. Pripomínala, že demokracia nesmie zabúdať na názor tých, čo hlasovali opačne než väčšina.

Jej prejav na festivale sprevádzal veľký potlesk. Ktovie, či si tieto slová prednesie aj o týždeň na trenčianskom festivale Pohoda, kde vystúpi počas úvodného večera.

PJ Harvey je známa tým, že do svojej tvorby vnáša politické a spoločenské komentáre, zastáva sa slabších. Na albume Let England Shake, za ktorý získala prestížnu hudobnú cenu Mercury Prize, napríklad kritizovala anglickú minulosť a na novinke Hope 6 Demolition Project, ktorá vyšla nedávno, sa zamerala na konflikty v Iraku a Afganistane.