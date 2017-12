Do uzávierky prihlášok Coca-Cola PopStar zostáva necelých desať dní

21. apr 2005 o 14:30 TASR

Bratislava 21. apríla (TASR) - Už len necelých desať dní zostáva slovenským hudobným talentom, aby sa prihlásili do autorskej súťaže Coca-Cola PopStar, z ktorej úspešnú spevácku dráhu odštartovali napríklad speváčky Misha či Zuzana Smatanová.

Nádejní hudobníci od 18 do 33 rokov môžu prihlášky posielať do 30. apríla. Základnou podmienkou je pritom zaslanie nahrávky aspoň troch vlastných skladieb. Skupina či interpret nesmú mať platnú zmluvu so žiadnym hudobným vydavateľstvom a súťaže sa môžu zúčastniť iba s piesňami pôvodnými, to znamená nesmie ísť o skladby prevzaté od iného interpreta. Do dnešného dňa prejavila záujem zabodovať v piatom ročníku súťaže vyše stovka adeptov. Organizátori však predpokladajú najväčší nápor práve v posledných dňoch. Práve na poslednú chvíľu sa mimochodom prihlásili aj obidve spomínané speváčky, ktoré sa v daných ročníkoch stali napokon víťazkami.

Na základe demonahrávok vyberie porota maximálne desať semifinalistov. Ich kvality v hraní "naživo" potom preverí ďalšie, neverejné druhé kolo. Jeho najlepší účastníci postúpia do finále, ktoré bude koncipované podobne ako verejný koncert. V jeho závere porota vyhlási víťaza, ktorého hlavnou odmenou bude zmluva na vydanie albumu.