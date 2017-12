Hral v Star Wars, ale nechápe ten fanatizmus okolo

Postava Obi-Wana Kenobiho kedysi priniesla Ewanovi McGregorovi slávu. Teraz sa sťažuje, že mu prináša hanbu.

29. jún 2016 o 16:32 Kristína Kúdelová

Nie som nezamestnaný, nežobrem o prácu, odkazuje médiám Ewan McGregor, už viditeľne podráždený tým, že sa ho všetci vypytujú na Star Wars. George Lucas ho v roku 1999 obsadil do Epizódy I: Skrytá hrozba, ako Obi-Wan Kenobi sa ukázal aj v ďalších dvoch a odvtedy je zadefinovaný. Novinári ho predstavujú ako herca z Hviezdnych vojen, a to, že už predtým zažiaril v kultovom Trainspottingu, ich nezaujíma. Ešte horšie, ani divákov to nezaujíma.

Ako Obi-Wan Kenobi. (zdroj: IMDB)

„Mám rád filmy, ktoré sme urobili s Georgeom Lucasom, som rád, že som sa stal súčasťou legendy, ale to je pre mňa všetko. Nerozumiem fanatizmu, čo okolo Star Wars vznikol,“ povedal pre denník Independent. Či sa niekedy medzi tvorivý tím vráti, nevie – a je mu to vraj aj jedno.

Vždy odpovedá na otázky fanúšikov, či by sa rád vrátil. No obáva sa, že si to vysvetlili zle. „Povedal som im, že vidím ešte jednu možnosť príbehu medzi treťou a štvrtou epizódou,“ cituje ho Independent. „No oni sa ma na to toľko pýtali, až ma začali obviňovať z toho, že chcem presvedčiť Disney, aby tento film naozaj nakrútilo. Vyzerá to, že zháňam robotu, a to ma ponižuje.“

Ewan McGregor v Anjeloch a démonoch. (zdroj: OUTNOW)

Škót Ewan McGregor je jeden z najlepších hercov súčasnosti a bez práce nikdy nebol. Aj Juraj Jakubisko pre SME potvrdil, že nad ním uvažoval, keď plánoval veľkofilm o Svätoplukovi. Dnes nakrúca Trainspotting 2. Na druhú časť filmu Dannyho Boyla sa dlho čakalo, no k prvej klapke sa nedalo pristúpiť skôr, kým práve Ewan nepovedal, že je ochotný a najmä voľný sa k príbehu o stratenej škótskej generácii vrátiť.