Pozrite si najkrajšie animované videoklipy za posledný rok

Prodigy, James, či Jana Kirschner. Všetci budú súťažiť v sekcii videoklipov na žilinskej Fest Anči.

30. jún 2016 o 13:15 sme.sk

V stredu začal v Žiline medzinárodný festival animovaných filmov Fest Anča. Jeho súčasťou je aj prehliadka animovaných hudobných videoklipov. Organizátori ju poskladali z toho najlepšieho, čo sa na festival prihlásilo, nechýba The Prodigy, Jana Kirschner, či britskí James, spomedzi 123 prihlásených vybrali 22:

video //www.youtube.com/embed/aWPgJkOdUZU

Moving on

Ainslie Henderson

Anglicko / England

2015

video //www.youtube.com/embed/U-XcSCbAhrs

She´s Young

Alice Saey

Holandsko / Netherlands

2015

video //www.youtube.com/embed/sGfEQbD6HW8

Jana_Kirschner - Duch Mesta / Spirit of the City

Andrej Kolenčík & Veronika Kocourková

Slovensko / Slovakia

2015

video //www.youtube.com/embed/4mNxJnUU8X8

Steve Polyester

Angela Stempel

USA

2015

video //www.youtube.com/embed/gGdFjlp3d6Y

Big Bang - Poom

Axel Courtiére

Francúzsko / France

2014

video //www.youtube.com/embed/XwZNDISnuQU

Now It´s Over

Dave Merson Hess

USA

2015

video //www.youtube.com/embed/_zhs7o_GNUs

Miaoux Miaoux - Luxury Discovery

David Lemm

Anglicko / England

2015

video //www.youtube.com/embed/UbQgXeY_zi4

Caravan Palace - LoneDigger

Double Ninja

Francúzsko / France

2015

video //www.youtube.com/embed/dhrPRbqG6UA

State of Amnesia

Esteban Azuela

Mexiko / Mexico

2016

video //www.youtube.com/embed/b4taIpALfAo

Delta Heavy - Ghost

Chris Bristow

Anglicko / England

2015

video //www.youtube.com/embed/Lo8KqBkjImY

Innocent

Jeremy Clapin

Francúzsko / France

2015

video //www.youtube.com/embed/NeoXV5-x_Cw

Center Of The Sun

KOKOFREAKBEAN

USA

2014

video //www.youtube.com/embed/bwpZnOHvBK0

Poison Garden

Lucy Dyson

Nemecko / Germany

2015

video //www.youtube.com/embed/JRVSjc-RevQ

See The World

LWZ

Rakúsko / Austria

2015

video //www.youtube.com/embed/GVV06jTYjeY

Prodigy - Wild Frontier

Mascha Halberst

Holandsko / Netherlands

2015

video //player.vimeo.com/video/139108292?portrait=0

Fad Gadget - Lady Shave

Matias Celayes

Fínsko / Finland

2015

video //www.youtube.com/embed/Kp4Rz-Mv9po

Nobody Beats The Drum - Let it Go

MAXMANA

Holandsko / Netherlands

2014

video //www.youtube.com/embed/3UlPEZmFVEw

Looper

Melanie Tourner & Eve Dereock

Belgicko / Belgium

2014

video //www.youtube.com/embed/h-3fEYfD2i4

Dagner

Michael Fragstein

Nemecko / Germany

2015

video //www.youtube.com/embed/wHW9qMFOJ7k

Poker

Mirai Mizue & Yukie Nakauchi

Japonsko / Japan

2014

video //www.youtube.com/embed/uZzvRN4JuBU

El Toto Café - Ginger Beer

Ornella Macchia & Simon Medard

Belgicko / Belgium

2016

video //player.vimeo.com/video/149851847?portrait=0

Eden

Shinyoung Kim

Kórea / Korea

2015