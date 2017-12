Bratia Wachowski sa stali sestrami Wachovskými. Prispeli k oscarovej diverzite

Americká filmová akadémia pristúpilak sľubovaným zmenám. Spestrila sa.

30. jún 2016 o 17:03 Kristína Kúdelová

Keď nakrúcali Matrix, boli to ešte bratia Wachovskí. Dnes sú to už sestry Wachowské, pretože obe absolvovali zmenu rodu a svorne sa objavili na na zozname nových členov americkej akadémie, ktorí majú zabezpečiť, že Oscary nebudú iba záležitosťou belochov.

Pri poslednom odovzdávaní cien sa veľa hovorilo o tom, či je férové, že medzi nominovaných hercov sa nedostali žiadne černošky ani černosi. Prezidentka akadémie Cheryl Boone Isaacs vtedy prisľúbila, že zloženie akadémie sa zmení a viac bude reflektovať rodovú aj etnickú rôznorodosť.

Medzi novými členmi akadémie bude John Boyega. (zdroj: OUTNOW)

Skutočné zmeny nastali v stredu, keď vyhlásili nových členov. Okrem sestier Wachovských sú na ňom napríklad herci Idris Elba, Freida Pinto, Eva Mendes či John Boyega.

Dokopy pribudlo 683 nových mien, z toho je 46 percent žien a 41 percent zástupcov inej ako bielej rasy, píše The Guardian. Prezidentka americkej akadémie Cheryl Boone Isaac hovorí, že tieto zmeny by sa mali zavŕšiť do štyroch rokov.