Keď vznikne nový film o Ježišovi, diváci už budú jeho súčasťou

Americkí filmári nakrútili biblický príbeh o Kristovi ako virtuálnu realitu.

30. jún 2016 o 17:14 Kristína Kúdelová

To, čo urobil Mel Gibson, keď nakrúcal Umučenie Krista, ešte nebolo dostatočne autentické. Film o Ježišovi sa dá vraj dá nakrútiť tak, aby mali diváci ešte intenzívnejší zážitok, ako mali v roku 2004 z Gibsonovho otvoreného zobrazenia násilia.

Autenticita sa nemusí merať množstvom krvi, ale technológiou, akú filmári použijú. A tí, čo práve dokrútili film Story of Christ so spoločnosťou VRWERX, sa rozhodli pre 360-stupňový obraz. To už bude film, ktorý patrí do kategórie virtuálnej reality – to znamená, že v publiku dokáže vyvolať dojem, že aj ono samo je jeho súčasťou.

V centre diania nebude Ježiš, ale diváci. Budú vidieť všetko, čo je okolo a budú mať pocit, že vlastne sedia na poslednej večeri, obklopení dvanástimi učeníkmi.

Časopis Variety píše, že producentom projektu je Enzo Sisti, ten istý, čo kedysi produkoval drámu Anglický pacient a aj Umučenie Krista. Použili sa tie isté lokácie, ako použil Gibson a ešte aj poradca, čo má na starosti historickú a religióznu presnosť, je ten istý. „Kristov príbeh je ten najsilnejší na svete, a virtuálna realita je najlepší spôsob, ako jeho silu vystihnúť,“ cituje Variety režiséra Davida Hansena.

Nápad nakrúcať filmy s trištošesťdesiatstupňovým obrazom nie je nový. Také filmy, napríklad z prostredia športu, vznikali už v 90. rokoch. Problém je, že sa nedajú pustiť len tak v kine.