Mark Ruffalo je aktivista a nie je to len póza

Nie je to tak dávno, čo chcel s herectvom nadobro skončiť a živiť sa len bio farmárčením. No odkedy si to rozmyslel a ostal pri filme, darí sa mu čoraz viac.

30. jún 2016 o 19:45 Erika Litváková

Markovi Ruffalovi ide karta. Hráva v oscarových projektoch a dva roky za sebou získal aj nominácie na zlatú sošku – za postavu zápasníckeho trénera v športovej dráme Foxcather (2014) a za investigatívneho novinára v trileri Spotlight (2015). Diváci akčných sci-fi trhákov Avengers ho zas milujú v postave marvelovského zeleného monštra Hulka. Obľúbený komiksový hrdina, ktorého sila sa násobí hnevom, z neho bude už štvrtý raz. Produkcia Thor: Ragnarok (2017) je v plnom prúde.

Teraz však v kinách čaruje s kúzelníckymi jazdcami, bankovými lupičmi v pokračovaní úspešnej krimikomédie Podfukári: 2. dejstvo (2016). Film sa pohráva s myšlienkou intuitívnej mágie a v trojmixe - napätie, akcia, zábava - sľubuje impozantné kúzla s poctivo nacvičenými ručnými trikmi. Šarmantného Marka Ruffala v dvojke vtiahli do deja ešte viac, čo isto poteší jeho fanúšikov.

Rozmanitosť Ruffalových postáv je úctyhodná a režiséri čoraz častejšie oceňujú hercovu mimoriadnu tvárnosť. Dlho to však vyzeralo tak, že bude večne hrdinom síce inteligentných, no vcelku nenáročných dramédií - dramatických komédií, ktoré síce nesľubujú veľa, no o to príjemnejšie napokon prekvapia. Často aj vďaka výkonu hnedovlasého fešáka. Vo filmografii ich má Mark Ruffalo desiatky.

Ako Hulk v akčnom filme Avengers (zdroj: outnow.ch)

Koniec kariéry

Nie je to tak dávno, čo plánoval nadobro skoncovať s herectvom. Už ho nebavilo hrať ustavične druhé husle, byť sympatickým chlapíkom, ktorý len iným prihráva na smeč. Hoci jeho kariéra od začiatku stúpala, hviezdny výhľad ostával v nedohľadne. Buď bol béčkový film, v ktorom hral, alebo rola, do ktorej ho obsadili. A tak nadobudol presvedčenie, že by mal v živote predsa len robiť čosi iné. „Film Decká sú v pohode (2010) mal byť mojím posledným,“ spomínal na prelomové obdobie v rozhovore pred odovzdávaním Oscarov. „Stihol som už dať výpoveď svojej agentke aj manažérovi, hoci som nemal premyslený žiadny iný plán. Možno by som sa stal biofarmárom alebo scenáristom.“

V tom čase skutočne žil s manželkou, herečkou Sunrise Coigneyovou a troma deťmi neďaleko New Yorku na rodinnej farme a venoval sa aj pestovaniu biozeleniny. „Ibaže, film bol úspešný a odrazu, keď som sa už vôbec nesnažil všetkým zapáčiť, začalo mi herectvo robiť opäť radosť,“ povedal Ruffalo pre portál Wienerin.