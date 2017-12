Juraj Kemka: Hrať Fica mi dáva riadne zabrať

Vznikla kratučká monodráma o premiérovi. Má podporiť učiteľov

30. jún 2016 o 20:34 Eva Andrejčáková

Ťažko sa v jeho prejavoch hľadá logika hodná dramatického oblúka, ťažko sa chytá tón jeho reči po voľbách. Napriek tomu slovenský herec JURAJ KEMKA nevylučuje, že o našom premiérovi raz napíše celú divadelnú hru.

Čo je to za nápad, vteliť sa do Roberta Fica?

„Je to forma podpory pre učiteľov. Oslovil ma fyzik a pedagóg Martin Mojžiš a rád som do toho s ním šiel. Hľadali sme vhodnú formu, ako to to urobiť divadelne, a tak sme sa rozhodli nakrútiť šot na tému Ficove percentá, kde som premiéra stvárnil, rečniac jeho ústami. Ako predloha mi poslúžili premiérove predvolebné sľuby učiteľom.“

Nie je to masochizmus, začať študovať premiéra ako divadelnú postavu?

„Nuž, nie je ľahké chytiť jeho hlas, výraz. Najväčší problém som mal s tým, ako on uvažuje.“

A na čo ste prišli?

„Že každá divadelná rola má nejaký dramatický oblúk – veď preto ma celý nápad aj zaujal. Ibaže v postave premiéra akosi takýto oblúk neexistuje. Zoberme si práve tie percentá, ktoré sľuboval pridať učiteľom k platu. Preňho číslo 25 znamená to isté ako 6."

