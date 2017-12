Filmy, ktoré sa tento týždeň oplatí vidieť v kinách

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

30. jún 2016 o 21:00 Miloš Ščepka

Oslnení slnkom

(A Bigger Splash, Taliansko-Francúzsko 2015, 124 minút)

Celebritný pár oddychuje v požičanom stredomorskom letovisku. Ich pokoj rozvráti a tragicky ukončí návšteva priateľa a jeho mladučkej dcéry. Príbeh Alaina Pagea sfilmoval v roku 1969 Jacques Deray s Alainom Delonom, Romy Schneiderovou a Jane Birkinovou. V roku 2003 sa ním inšpiroval François Ozon. Režisérom novej verzie je u nás neveľmi známy sicílsky filmár Luca Guadagnino. Hlavné postavy stvárnili Tilda Swinton, Matthias Schoenaerts, Ralph Fiennes a Dakota Johnson.

Predtým, ako som ťa spoznala

(Me Before You, USA-Veľká Británia 2016, 110 minút)

Prosté dievča z proletárskych vrstiev sa zaľúbi do cynického bankára, ktorého nehoda pripútala na kreslo a on netúži po inom, len po eutanázii. Samozrejme, až kým nestretne očarujúcu Lou. Príbeh z červenej knižnice poslúžil ako inšpirácia pre celovečerný hraný debut britskej režisérky They Sharrockovej. O tom, že knihu zo série svojej krajanky Jojo Moyesovej adaptovala dobre, svedčia milióny spokojných diváčok.

Schneider vs. Bax

(Holandsko-Belgicko 2015, 96 minút)

Práca nájomného vraha sa vo všeobecnosti idealizuje. Jej inú tvár predstavuje holandský výtvarník, herec, scenárista a režisér Alex van Warmerdam. V snímke, ktorú napísal a režíroval, hrá spisovateľa Ramona Baxa. Má sa stať ďalšou obeťou zabijaka Schneidera (Tom Dewispelaere). Ten sa teší, že prácu stihne predpoludním, takže bude môcť pomáhať manželke s prípravou narodeninovej oslavy. Netuší, ako veľmi sa mýli. Všedný pracovný deň sa totiž premení na sériu chýb, omylov a nešťastných náhod.