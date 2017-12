Cez víkend voľný vstup do ZOO a Botanickej záhrady

BRATISLAVA 21. apríla (SITA) - Počas víkendového podujatia Bratislava pre všetkých sa budú môcť ľudia pozrieť zadarmo do bratislavskej ZOO a Botanickej záhrady, pripravené sú aj sprievodné podujatia. ...

22. apr 2005 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 21. apríla (SITA) - Počas víkendového podujatia Bratislava pre všetkých sa budú môcť ľudia pozrieť zadarmo do bratislavskej ZOO a Botanickej záhrady, pripravené sú aj sprievodné podujatia. Deň otvorených dverí v Botanickej záhrade bude v sobotu od 9:00 do 18:00, návštevníkom jej zamestnanci okrem bezplatného vstupu ponúknu aj rady a informácie o pestovaní kaktusov, sukulentov, skalničiek a izbových rastlín. Niektoré rastliny z nadprodukcie Botanickej záhrady si budú môcť návštevníci kúpiť.

Vstup zadarmo do Zoologickej záhrady bude v nedeľu takisto od 9:00 do 18:00. Deti sa budú môcť previezť na poníkoch, či ťave alebo sa pozrieť, ako sa kŕmia surikaty, medvede, vodné vtáky a mláďatá hrochov. Pripravené sú aj súťaže, besedy o zvieratách a ukážky remesiel. Vystúpi hudobná skupina Karpatské horké a v Dinoparku otvoria "3D" kino.

V rámci 2. ročníka podujatia Bratislava pre všetkých však budú môcť ľudia využívať aj iné služby v meste. Zadarmo môžu navštíviť expozície mestského múzea a galérie a v mestských športoviskách zadarmo plávať, korčuľovať, posilňovať či ísť do sauny, do kina na nádvorí Starej radnice a na výletnú loď Devín. Pripravené sú aj hudobné a divadelné predstavenia, mestom bude premávať historická električka a do mestskej knižnice sa budú môcť ľudia bezplatne prihlásiť, prípadne bez pokuty z omeškania vrátiť vymáhané knihy.

Bratislava pre všetkých sa začne v sobotu 23. apríla o 9:00 Dňom otvorených dverí primátora v Primaciálnom paláci. Návštevníci si tu budú môcť pozrieť všetky reprezentačné a pracovné priestory a od 11:00 bude v Zrkadlovej sieni hodinu odpovedať záujemcom na ich otázky primátor Andrej Ďurkovský. Tiež od 9:00 budú každú hodinu z Klobučníckej ulice odchádzať turnusy, ktoré bude mestom sprevádzať sprievodca Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS). V sobotu sa začne Bratislavských jarmok, ktorý potrvá až do nedeľňajšieho večera. Nájdete tu stánky s výrobkami remeselníkov z dreva, kovu, drôtu, keramiky, skla, taktiež výrobky z paličkovanej čipky, medu, výšivky či sviečky z včelieho vosku.

Od 13:00 do 16:00 bude možné vstúpiť do podzemia kaplnky sv. Jakuba na Námestí SNP za sprievodu odborníkov z Mestského ústavu ochrany pamiatok. Na celý víkend pripravili mestské organizácie viacero iných bezplatných divadelných a hudobných predstavení, vernisáží, výletov, prehliadok a poradenských služieb.