Štyri lekcie z detstva, ktoré nám pomáhajú byť fit

Robte veci, ktoré sme ako deti milovali, no zabudli sme na ne. Je to zábavné aj zdravé.

1. júl 2016 o 16:35 Erika Litváková

Víkendová príloha SME vychádza s obrázkami, ktoré slúžia ako maľovanky pre dospelých.

Nechať sa len tak opantať zábavným okamihom hry. Prepadnúť zdanlivo nezmysleným činnostiam, krútiť sa dokola, až kým z toho človek nezblbne, alebo si čmárať voľne po papieri, či na kolobežke roztáčať nohami zem - tak plynie detstvo.

Ak máme chuť zažiť opäť opojne zábavnú ľahkosť bytia, mali by sme sa občas týmto činnostiam venovať aj v dospelosti. Budeme zdravší aj šťastnejší.

O tom, že esenciou vedeckého bádania je aj hra a že každé umelecké dielo sa rodí z hravého impulzu, vedia svoje psychológovia, filozofi, antropológovia i koučovia najrozmanitejších kreatívnych dielní a zážitkových seminárov.

Existuje množstvo štúdií, ktoré dosvedčujú, že inteligencia a kreativita sú spojené nádoby, bez ktorých by sme sa ďaleko nedostali.

Totálne zaujatie

Výsledky bádaní tiež potvrdzujú, že pojmy ako flow, ktoré poznáme možno viac z vrcholového športu, dopomáhajú k mimoriadnym výkonom. Psychológia pojem opisuje ako stav radosti počas nejakej činnosti v bezpodmienečnej prítomnosti, do ktorej sa dokážeme ponoriť.

Odrazu ide všetko s ľahkosťou, sme stopercentne sústredení a vyladení. Totálne zaujatie a šťastie. Je to stav, keď svoj výkon neposudzujeme, neprežívame strach ani stud a necítime sa previnilo ani neisto. Nazýva sa to aj štvrtá dimenzia. Zabudneme pri tom na všetko ostatné a keď sa opäť „vynoríme“, sme svieži a jednoducho šťastní.

Tento stav poznajú najmä umelci, športovci, no zažili sme ho všetci v detstve. „Hra nie je nejaká konkrétna aktivita, ale stav bytia, vyladenie. Je to agenda optimálneho učenia sa a osvojovania si rôznych zručností,“ hovorí psychológ Mihály Csíkszentmihályi (Flow: O šťastí a zmysle života, Portál). V dospelosti nám pomáha zbaviť sa stresu a prežívať život s väčšou ľahkosťou a pocitmi spokojnosti.

Miznúci smiech

„Človek by nemal stratiť schopnosť pozerať sa na svet detskými očami,“ trafil aj Henri Matisse štetcom do čierneho, keď vyslovil túto myšlienku. Pablo Picasso sa v tvorbe rovnako rád inšpiroval detskými kresbami. Deti sú jednoducho lepšie ponorené do života a jednou z najsilnejších lekcií detstva je schopnosť prežívať život tu a teraz.

Od detí sa môžeme naučiť aj opäť smiať. Výsledky výskumu z oblasti gelotológie - tak sa totiž veda o smiechu volá - preukázali, že kým deti sa zasmejú v priemere štyristokrát, my dospelí sa smiechom počas dňa uvoľníme len pätnásťkrát.

Ešte v päťdesiatych rokoch sme sa smiali denne dovedna osemnásť minút, dnes už len šesť (International Journal of Humor Research 1999, Daily occurence of laughter).

(zdroj: Žužu Gálová)

Aj teraz sa môžeme „odpáliť“ legálne a veľmi jednoducho, stačí si spomenúť na tieto detské hry.

1. Točí sa mi točí

Približne od dvoch rokov sa deti často zabávajú aj tým, že sa točia dokola, až kým nestratia rovnováhu a pojašene necapnú na zem. Točia sa zas a znova, menia smer, pridávajú rýchlosť a potom ležiac horeznačky nechávajú v blaženosti odznieť kolotoč v hlave. A má to zmysel. Rozvíja sa tým senzomotorika tela a priestorové vnímanie.

Rovnako aj v dospelosti môže byť prospešné uletieť si podobným spôsobom. Točiť sa len tak do kruhu by nám možno neprešlo, preto si cvičenia organizujeme trošku sofistikovanejšie a hovoríme im povedzme tanec alebo päť tibeťanov.

Prvý z piatich cvikov, pri ktorom sa s rozpaženými rukami v tibeťanoch točíme v smere hodinových ručičiek dvadsaťjedenkrát, prospieva krvnému obehu a posilňuje stabilitu a rovnováhu. S pribúdajúcim vekom tieto schopnosti slabnú, preto je osožné ich precvičovať. Podobne je rotačný aj tradičný tanec súfistov - dervišov, ktorí sa prostredníctvom krúživého pohybu prepracujú až k extáze. Symbolizuje jednotu s prírodou a bohom. Ide o formu zručnosti, modlitby, umenie aj rituál.

2. Pohojdaj ma, mamko

Keď v kanadskom Montreale pred časom inštalovali autobusové zastávky s hojdačkami, okamžite sa stali hitom. Hojdať sa, to tiež nie je len nejaká zbytočná kratochvíľa.

Kolísavý pohyb nás sprevádza od kolísky až po seniorské hojdacie kreslo. Rovnako ako krúženie dokáže stimulovať zmyslový orgán pre rovnováhu vo vnútornom uchu, čo je veľmi dôležité pre informácie o našej polohe a vonkajšom priestore.

Hojdanie posilňuje svaly pozdĺž chrbtice aj tie brušné. Pravidelný rytmus dokáže človeka upokojiť a uvoľniť, dokonca tíšiť bolesť. Súladné pohyby pri hojdaní a výškové striedanie polohy tela vyladia svalové napätie a človek má vďaka tomu dobrý pocit z tela.

Netreba sa ostýchať, hojdanie nie je len pre deti. Obľuba rôznych závesných sietí a záhradných hojdacích lavičiek to len dokazuje.

3. Kreslím kolo guľaté

Aj tí najväčší umelci raz začínali obyčajnými krúživými pohybmi ceruzkami po papieri. Nasledoval hlavonožec, neskôr aj postavička s pupkom - keď si už dieťatko začalo hovoriť ja - a cez zvieratká, dúhy a domčeky sme všetci pokračovali ďalej, až kým sme s tým jedného dňa odrazu neskončili. Možno až príliš predčasne.

Na dlhej pracovnej porade či pri telefonovaní, keď je naša pozornosť sústredená celkom na čosi iné, si nevedomky často čosi čarbeme. Podobne ako nočné snenie, aj voľné kreslenie nám môže upratať v hlave. A pre koho by prázdny papier predstavoval príliš veľký stres, môže sa vracať do detstva a mladnúť pri vymaľovávaní predkreslených foriem.

Už vôňa voskoviek, pasteliek či fixiek, farebných pokladov zásuviek našich detských písacích stolov vyvoláva v mnohých radostné pocity.

4. Kolobežka rýchlo bežká

Najmä vo veľkomestách zažíva kolobežka pravidelné vlny záujmu ako ideálny dopravný prostriedok na krátke vzdialenosti. Rýchlosť pätnásť kilometrov za hodinu je na presuny v meste ideálna. S Billom Clintonom a Václavom Havlom sa osvedčila aj ako štátnický dopravný prostriedok.

Na rozdiel od behu šetrí kĺby aj chrbticu a oproti bicyklovaniu má veľké výhody v tom, že horná časť tela nie je pri kolobežkovaní strnulá. Primerane zabrať dostávajú svaly celého tela, predovšetkým však stehná, lýtka, zadok a brušné svalstvo. Fázy napínania a odpočinku sa rytmicky striedajú, pričom spálime viac energie ako pri bicyklovaní. Kolobežka je navyše kompaktná a ľahká, netreba hľadať parkovacie miesto a vziať sa dá aj do autobusu.

Všetky maľovanky vo verzii na vhodnej pre tlač nájdete tu.