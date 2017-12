Bývalý manažér Beatles mal údajne vzťah s členom skupiny

21. apr 2005 o 17:50 SITA

BRATISLAVA 21. apríla (SITA) - Niekdajší manažér Beatles Brian Epstein bol podľa knihy, ktorú píše jeho bývala asistentka, zapletený do homosexuálneho vzťahu s jedným z "chrobákov." Kniha There's a Beatle in my closet Joanne Petersonovej odkryje vzťah popového magnáta s aspoň jedným zo slávnej štvorky. Odmietla však presne špecifikovať, s ktorým to bolo, informuje internetová stránka Ireland Online. Epstein zomrel v roku 1967 na predávkovanie drogami. Mnoho ľudí si myslí, že jeho záhadný milovník bol John Lennon.

"Nikdy som ľuďom nehovorila, že som pracovala pre Briana, pretože som nechcela stráviť celý čas rozprávaním o ňom. Pred pár rokmi ma však prehovorili, aby som prednášala na konferencii o Beatles. Každý mi po nej hovoril, že by si rád o tom aj prečítal, a tak mi teraz nechýba už veľa aby som knihu vydala," uviedla dnes už 61-ročná Petersonová.