Nové slovenské animáky majú v zahraničí šancu. Sú však len dva

Cez víkend skončil deviaty ročník festivalu animákov Fest Anča, pozrite si zoznam jej víťazov.

3. júl 2016 o 17:10 Marek Hudec

ŽILINA. Už ju unavila spoločnosť a nechá sa uniesť volaním prírody. Hlavná hrdinka animovaného filmu Mila Fog vchádza do tajomného lesa s mnohými zvláštnymi svetlami a symbolmi. Nádherná animácia, téma hľadania identity aj jedinečné využitie zvuku mu zabezpečili, že sa stal najlepším slovenským dielom deviateho ročníka Fest Anče. Festival animovaných filmov sa konal minulý týždeň v Žiline.

Mila Fog svojimi kvalitami očarila trojicu porotcov, ktorí mu výhru prisúdili: scenáristku seriálu Mimi a Líza Katarínu Molákovú, chorvátsku producentku Vanju Andrijević a nemeckého zakladateľa filmového festivalu pre deti a mládež Alexandra Steina.

video //www.youtube.com/embed/YM8-r3n7TxY

Nič nové

Do súťaže sa tento rok prihlásilo len dvadsať dva krátkych slovenských filmov, porotcovia z toho hodnotili osem súťažných. Nezdá sa im to málo, snímky boli podľa nich na slušnej úrovni. Na druhej strane porota priznáva, že v nich nenašla nič inovatívne. Niektoré mali problém so stavbou príbehu, iné zabúdali na to, či divák porozumie ich myšlienke.

Stein navyše dodáva, že keby sa tieto filmy hlásili aj na jeho festival, premietol by z nich v súťaži zrejme len dva. Okrem Mily Fog by to bol ešte Braček Jelenček, príbeh inšpirovaný temnou ľudovou rozprávkou, kde sa dvaja súrodenci snažia uniknúť všemocnej Smrti. „Tieto dva by v našej medzinárodnej súťaži mali šancu,“ dopĺňa Stein.

Film Braček Jelenček vytvorila Zuzana Žiaková podľa temnej rozprávky. (zdroj: Fest Anča)

Pokrok prichádza

V slovenskej sekcii Fest Anče porota vyradila ešte napríklad aj dva hudobné videoklipy (Duch mesta k piesni Jany Kirschner, Prázdniny od Monikino kino) a pilot televízneho seriálu Hviezdny taxík. Nezdali sa jej dostatočne zaujímavé.

Slovenská animovaná tvorba dnes čelí mnohým problémom, ťažko sa na ňu napríklad zháňajú peniaze a krátke filmy sa málokedy dostanú k širšiemu okruhu divákov. V tomto by okrem festivalov mohla podľa Molákovej pomôcť aj verejnoprávna televízia. Mohla by ich do svojho vysielania častejšie zaraďovať. Na druhej strane však máme veľa talentov, vďaka nim sa v súčasnosti pripravuje až šesť celovečerných animákov.