Zomrel Michael Cimino. Režisér, ktorý je legendou vďaka jedinému filmu

Americký režisér nakrútil s Robertom de Nirom a Christopherom Walkenom nezabudnuteľnú scénu s ruskou ruletou.

4. júl 2016 o 14:49 Kristína Kúdelová

Nenakrútil toho veľa, ale nakrútil jeden z najlepších filmov všetkých čias. Americký režisér Michael Cimino zomrel v sobotu vo veku 77 rokov, oslavovaný ako ten, čo svetovej kinematografii venoval Lovca jeleňov.

"Ženy vzlykali na záchode a muži mali zimomriavky. Vietnamskí veteráni tvrdili, že niečo také realistické ani nemôže byť film, takú silnú emočnú reakciu mali," vravel Cimino pre Hollywood Reporter pri spomienke na to, ako jeho vojnová dráma prišla v roku 1978 do kín. Američania vtedy kupovali lístky po desiatich až dvadsiatich kusoch, len aby sa s celou svojou partiou a rodinou mohli pozrieť na film o troch kamarátoch, ktorí museli počas vojny vo Vietname prežiť americké vlastenectvo na vlastnej koži, ale proti svojej vôli.

Rozplakal kameramana

Ako ich vojna navždy psychicky poznačila, Michael Cimino najviac vystihol v legendárnej scéne s ruskou ruletou. Keď sa kamaráti dostali do zajateckého tábora, dozor ich donútil likvidačnú hru hrať: Robert de Niro, Christopher Walken, John Savage a psychické vypätie, ktoré ich privádza do nepríčetnosti. Oscarový kameraman Vilmos Zsigmond neskôr povedal, že sa pri nakrúcaní tejto scény od dojatia rozplakal. Až tak sa Ciminovi a jeho hercom podarila.

Film získal Oscara, aj Cimina vyhlásili za najlepšieho režiséra. Takýto úspech už nikdy nezopakoval, film Nebeská brána, ktorý nakrútil vzápätí, v kinách prepadol.

video //www.youtube.com/embed/kE_zqVPr4HI

Pokazil reč na Oscaroch

Jeho teóriou bolo, že základom dobrého filmu sú ľudia. Autentické postavy. Neveril na ideu, vravel, že na ňu divák zabudne - ale zapamätá si to, s kým počas filmu žil a s kým sa mohol identifikovať. Dalo by sa povedať, že z filmového prostredia po čase vycúval, vyhováral sa na to, že on vlastne nie je filmár, ale architekt a výtvarník. Nikdy pritom nezabudol na to, akú chybu vraj v roku 1979 pri preberaní Oscara urobil.

Pre Hollywood Reporter povedal, že na slávnostný ceremoniál sa nemal ako pripraviť, vraj sa ledva stihol prezliecť, pretože deň predtým aj deň potom nakrúcal v inej časti Spojených štátov Nebeskú bránu. Nepremyslel si svoju reč v prípade víťazstva - a potom ľutoval, že nepoďakoval, komu veľmi chcel.

Hercovi Johnovi Waynovi, za to že bol jeho hrdinom, režisérovi Johnovi Fordovi, za to, že mu bol inšpiráciou a Clintovi Eastwoodovi, ktorý v ňom vyvolal túžbu a aj dodal odvahu tvoriť a nakrúcať filmy. Nedávno povedal, že veľmi obdivuje jeho film Americký ostreľovač s Bradleym Cooperom.