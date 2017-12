Skutočný život Tutanchamóna filmárov nezaujíma

Nebol fyzicky krásny ani významý. Jeho podlomené zdravie bolo dôsledkom príbuzenských sobášov, v egyptských kráľovských rodinách pomerne bežných.

Objav jeho hrobky v novembri 1922 vyvolal doslova hystériu. Nie medzi odborníkmi, hoci išlo o jeden z najvýznamnejších archeologických objavov 20. storočia, ale najmä medzi širokou verejnosťou. Čokoľvek, čo súviselo so starovekým Egyptom, bolo zrazu žiadané.

Tutmánia zasiahla módu, umenie, film i interiérový dizajn. Egyptské motívy sa dostali na látky, šperky, bytové doplnky i nábytok, ženy si kreslili výrazné očné linky a vlasy upravovali na štýl egyptských kráľovien. Vznikali divadelné hry, muzikály i filmy s faraónskou tematikou.

Pritom išlo o bezvýznamného panovníka, ktorý sa nedožil ani dvadsiatky a nemal na vládnutie takmer nijaký vplyv. Jeho najväčším prínosom bolo, že zomrel a bol pochovaný. To o ňom tvrdil samotný Howard Carter, britský archeológ a egyptológ, ktorý hrobku objavil.

Bola takmer neporušená a plná vzácnych predmetov, vďaka čomu sa stala cenným zdrojom informácií. Väčšina z artefaktov sa dnes nachádza v Egyptskom múzeu v Káhire, kde zapĺňajú dvanásť miestností.

Stala sa z neho celebrita

Ako je možné, že práve Tutanchamón vzbudil taký obrovský záujem o staroveký Egypt? Jedným z dôvodov môže byť aj to, že Carterov objav prišiel v čase, keď médiá začínali plniť čoraz dôležitejšiu úlohu v informovaní spoločnosti.

Umožnil im to rozvoj nových technológií ako telegraf, fotografia a film, vďaka nim dokázali rýchlo a verne sprostredkovať svojim čitateľom akúkoľvek udalosť. Noviny si výpovednú a emocionálnu silu fotografie veľmi dobre uvedomovali a denník The Times pravdepodobne prvýkrát zaplatil za exkluzivitu.

Lord Carnarvon, ktorý Carterove vykopávky v Údolí kráľov financoval, dostal päťtisíc libier za prístup do hrobky a právo poskytovať ostatným médiám fotografie a informácie o postupe prác. Za tieto peniaze noviny pravidelne plnili svoje stránky živými a často romantickými opismi postupného katagolizovania obsahu hrobky.

„Nebolo tej sily na zemi, ktorá by nás dokázala stiahnuť zo svetiel reflektorov,“ povedal neskôr archeológ Howard Carter.

Vládnuť začal ako deväťročný.

Stotožnili sa s ním vojaci

Svoju úlohu v popularite Tutanchamóna zohrala aj prvá svetová vojna. Zraniteľnosť faraóna, ktorý zomrel ešte ako chlapec, pripomínala mnohým osudy mladých vojakov bojujúcich na západnom fronte.

Navyše ľudia už boli unavení z neustálych tragických vojnových reportov, štátnických schôdzok a nekonečných rokovaní. „Dychtili po novej téme. A nápad posmrtného pokladu bol ideálny,“ vysvetľoval Carter.

Poklad mal nevyčísliteľnú hodnotu a dovoľoval popustiť uzdu fantázie. Ako veľmi zhýralý a neviazaný mohol byť život mladého faraóna? Množstvo zlata a prekrásna pohrebná maska spravili z Tutanchamóna obľúbenú celebritu dvadsiateho storočia. Jeho popularita sa vyrovnala popularite obľúbených športovcov a filmových hviezd.

„Tut bol mladý, smutný a evidentne sa rád obklopoval luxusom,“ napísal o ňom britský spisovateľ Christopher Frayling v knihe The Face of Tutankhamun. „Predmety v jeho hrobke sa dajú prirovnať k tomu, ako by ste sa nechali pochovať s najslávnejším Bugatti, pretekárskym modelom 35.“

Tutanchamónov poklad jednoducho dával priestor zabudnúť na hrôzy vojny a nedostatok všetkého, ideálne zapadol do nastupujúceho umeleckého štýlu art deco.



Svadba so sestrou

Dodnes v ňom mnohí filmári nechcú vidieť slabého chlapca s podlomeným zdravím.

V trojdielnej sérii, ktorú vlani nakrútil režisér David Von Ancken, ho vykresľuje ako citlivého mladého muža, ktorý nebojuje nie preto, že mu to nedovoľuje fyzická kondícia, ale preto, že to považuje za nehumánne. Je ambiciózny, krásny, obklopený milenkami, falošnými radcami a jeho cesta za slávou a osobným šťastím je hodná veľkolepej filmovej drámy.

Skutočnosť bola o niečo menej romantická. Tutanchaton (ako znelo jeho pôvodné meno) nastúpil na trón ako deväťročný a stal sa bábkou v rukách Amonových kňazov.

Zaprel boha Atona, ktorého uznával jeho otec Achnaton, a v duchu tradícií sa oženil so svojou nevlastnou trinásťročnou sestrou Anchesenamon. Spolu mali dve dcéry, prvá sa narodila predčasne a mŕtva, druhá zomrela hneď po pôrode.



Nie bojovník, ale mrzák

Incestné vzťahy boli v egyptských kráľovských rodinách bežné, sám Tutanchamón pochádzal zo vzťahu svojho otca s vlastnou sestrou, ktorá bola jeho vedľajšou manželkou. Hlavnou sa stala krásna a slávna Nefertiti.

Dôsledkom príbuzenských sobášov boli rôzne genetické defekty, mladý Tutanchamón sa narodil s miernym rázštepom hornej pery (rovnako ako jeho otec), ľavú nohu mal kratšiu a deformovanú, s chodidlom vyvráteným do vnútornej strany.

Pohybovať sa dokázal len pomocou barly a jeho fyzická konštitúcia bola celkovo veľmi slabá. Na základe CT snímok sa predpokladá, že mal neprirodzene široké boky a v dôsledku hormonálnej poruchy aj zväčšené prsné žľazy, čo podnietilo fámy, že bol ženou.

Zomrel ako devätnásťročný pravdepodobne na následky infekcie zo zlomenej nohy, ale úraz sa mu nestal pri riadení vozu, ako sa pôvodne tvrdilo, takejto činnosti by nebol schopný. Druhou príčinou smrti mohla byť malária.

V snímke režiséra Davida Von Anckena stvárnil mladého faraóna kanadský herec Avan Jogia. Jeho poradcu Aya Ben Kingsley. Herectvo oboch stojí za to, aby ste si rozprávku s kulisami starovekého Egypta pozreli.

Tento rok by mal prísť do kín aj film Petra Webbera, režiséra snímok Dievča s perlou a Hannibal: Zrodenie zla. Zameriava sa v ňom na príbeh Howarda Cartera a jeho cesty za objavením Tutanchamónovej hrobky.