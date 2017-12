Šou Prodigy? Hádanka až do konca

Sú ukazovatele, podľa ktorých sa dá predpovedať, ako bude vyzerať šou najväčších hviezd Pohody.

6. júl 2016 o 16:29 Marek Hudec

Koncerty The Prodigy a Sigur Rós patria na tohtoročnej Pohode k najočakávanejším.(Zdroj: SITA/AP)

Bol to silný návrat na scénu alebo náznak vyhorenia? Na tom, v akej kondícii sa momentálne nachádza britská skupina The Prodigy, sa nevedeli pred rokom zhodnúť publicisti ani fanúšikovia. Vypočuli si ich nový album a váhali. Pokúsiť sa preto predpovedať, aká bude ich sobotňajšia šou na Pohode, by bolo rovnako márnivé, ako tvrdiť, že sa Nostradamovi kedysi prisnil pád dvojičiek.

No napriek tomu existujú ukazovatele, ktoré by očakávania divákov pred koncertom mohli stlmiť alebo ešte viac vybičovať. Jedným z nich sú hodnotenia predchádzajúcich koncertov kapely.

PJ Harvey na dvoch koncertoch v poslednej dobe vystúpila s čelenkou a v čiernej róbe. (zdroj: SITA/AP)

Pohoda sa prispôsobuje najnáročnejším

Ak by sme sa mali riadiť tým, čo Prodigy predviedli v novembri v Luxemburgu, rozhodne je na čo sa tešiť. Vokalista Keith Flynn sa na pódiu vraj nevedel zastaviť. „Keď nebehal, tak aspoň skákal na mieste,“ píše sa v článku novín Luxemburger Post s titulkom: The Prodigy: stále na plný plyn po všetkých tých rokoch.