Talianov v EÚ odpisujú, najviac sa však dokážu reflektovať

G8 je dekadentný spolok ministrov odtrhnutých od reality, hovorí taliansky režisér Roberto Ando.

7. júl 2016 o 14:26 Kristína Kúdelová

KARLOVY VARY. Naše predstavy o tom, ako vyzerá zasadanie rady ministrov krajín G8, asi nie sú úplne presné. Hoci by zúčastnení mali absolvovať najmä ekonomické rokovania za zatvorenými dverami, bojujú o to, aby mali svoje publikum. Niekoho, pred kým by sa mohli predvádzať a zároveň niekoho, kto by ich rozptýlil, keď už sa im nechce tváriť smrteľne vážne. Preto na svoje summity pozívajú rockové hviezdy veľkosti Bona, autorky rozprávok s celosvetovou slávou, alebo morálne bezúhonných kňazov.

Aspoň taliansky režisér Roberto Ando si myslí, že takto nejako by to mohlo byť a svoju fantáziu rozvíja vo filme Spovede, s ktorým súťaží na festivale v Karlových Varoch.

Keď iba kňaz vie, ako zachrániť svetovú ekonomiku. (zdroj: KVIFF)

Kňaza politici nevystrašia

Aby mu dodal auru tajomna, ekonomický summit predstavuje ako miesto zločinu. Ministri poriadne neprerokujú ani jeden deň a už nájdu telo vzácneho hosťa, vizionárskeho francúzskeho ekonóma. Čakali od neho návrhy, ako na svetovom trhu znovu rozprúdiť peniaze - lebo veď on jediný predpovedal, čo sa stane v roku 2008.

On však stihol svoju novú geniálnu rovnicu odovzdať len prizvanému kňazovi, ktorému sa v noci pred smrťou spovedal. Ukáže sa, že ten nemá vôbec žiadny záujem tajomstvo mŕtveho muža vyzradiť. Ani keď sa mu politici vyhrážajú svojou odskúšanou aroganciou.

Že Roberto Ando rád nakrúca filmy s takýmito témami, nie je v talianskej kinematografii žiadny ojedinelý zjav. Jeho kolegovia sú v Európe najaktívnejší, zo žiadnej inej krajiny neprichádza toľko filmov o globalizácii, terorizme alebo o násilných reakciách, ktoré sprevádzajú svetovú ekonomiku. Variácie na tradičnú či modernú mafiu do toho ani netreba počítať.

Taliansko, ktoré špecialisti odpisujú na ekonomickej a v poslednom čase aj na kinematografickej úrovni, sa bráni a pripomína: táto krajina je ešte stále v spolku G8 a ešte stále nakrúca filmy, ktoré dokážu formálne aj obsahovo zasvietiť.

Na rokovaní G8. (zdroj: KVIFF)

Daniel Auteuil ako brilantný ekonóm, ktorý dokáže vysvetliť fungovanie sveta na príklade padajúceho jablka. (zdroj: KVIFF)

Spovede nakrútil Robert Ando v mierne komickom a dekadentnom duchu. Ako elegantný, uhladený, ale predsa len nezmieriteľný morálny konflikt medzi dvomi svetmi. Na jednej strane sú ekonómovia, ktorí tvrdia, že chudoba a mizéria je nevyhnutnou súčasťou pokroku a viac sa ňou nezaoberajú. Na druhej strane stojí kňaz, ktorý svojou vierou a zároveň romantickou povahou pripomína Františka z Assisi a ktorý nerozumie, ako niekto môže zo svojho životného konceptu vylučovať akúkoľvek možnosť krízy, nešťastia alebo tichého utrpenia.

Máme väčší problém ako exit

V Karlových Varoch Ando s istým údivom komentoval, ako veľmi sú politici od ľudí izolovaní. Bezpečnostné opatrenia nám nedovolia ani len nazrieť, čo si medzi sebou svetoví lídri dohadujú, hovoril, a oni zase netušia, ako žijú všetci tí ostatní, pred ktorými sú tak chránení. Európa ma podľa talianskeho režiséra väčšie problémy, ako sa nám dnes javia súčasné či budúce exity krajín.

Jeho samotný film však vznikol v harmónii európskej spolupráce, úlohy účastníkov summitu si zahrali hviezdy z viacerých krajín ako Daniel Auteuil z Francúzska, Moritz Bleibtreu z Nemecka či Toni Servillo z Talianska.