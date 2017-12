Príde britsko-americký tanečný súbor Stomp

Výraz Stomp v angličtine znamená tanec s dynamickými krokmi. Čo to znamená v praxi, o tom už niekoľko rokov po celom svete presviedčajú členovia britsko-amerického súboru Stomp, ktorých na začiatku mája uvidíme aj na Slovensku.

22. apr 2005 o 12:00

FOTO - SHOW CONNECTION



"Výbušný, provokatívny, rafinovaný, sexi, celkom jedinečný a oslovujúci publikum všetkých vekových kategórií," píše sa vo väčšine recenzií na vystúpenia osemčlennej formácie.

Jej členovia tvoria unikátne predstavenia tak, že bubnujú, hrkajú, gúľajú či strkajú do najrôznejších predmetov, z ktorých vyludzujú rytmický zvukový sprievod pre svoje tanečné kreácie. Namiesto tradičných bicích nástrojov využívajú napríklad zápalkové škatuľky, drevené stĺpy, metly, smetné koše, basketbalové lopty, zapaľovače, automobilové puklice - to všetko sa pod ich rukami priamo na pódiu mení na strhujúcu choreografiu.

Súbor, ktorého zakladateľmi sú Luke Creswell a Steve McNicholas, sa postupne formoval v druhej polovici osemdesiatych rokov. Odvtedy získal mnoho ocenení a precestoval celý svet. Členov súboru Stomp ste mohli napríklad zaregistrovať na albume Quincyho Jonesa Q's Jook Joint či v niekoľkých úspešných televíznych reklamách, spomedzi ktorých je najznámejšia tá pre Coca-Colu, kde pobehujú a mlátia do predmetov v zamrznutom sklade.

Po vypredaných predstaveniach v londýnskom West Ende vo februári '94 sa súbor rozbehol v Orpheum Theatre v New Yorku. Odvtedy nepretržite účinkuje v New Yorku s americkým obsadením. Medzi jeho najväčšie umelecké úspechy patrí nominácia na cenu Best Entertainment a víťazstvo v kategórii Najlepšia choreografia a divadelná cena Most Unique Theatre Experience.

Stomp bude s programom Out Loud vystupovať na Slovensku v dňoch 10. až 15. mája v bratislavskom Istropolise. Ako práve toto konkrétne vystúpenie vyzerá naživo, sa môžete presvedčiť už zajtra o 23.30 h na STV 2 v dokumente venovanom súboru Stomp. (her)