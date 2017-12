Viedeň

Lístky na džezový festival sú už v predaji

22. apr 2005 o 0:00

Týždeň umenia vo Viedni sa otváral na hlavnom nádvorí MuseumsQuartieru. FOTO - RUPPERT STEINER



Jubilejný ročník festivalu Jazz Fest Wien sa uskutoční 28. a 29. júla. Džezového festivalu sa zúčastní 56 ansámblov s 293 hudobníkmi. Takmer polovica festivalových účinkujúcich pochádza z domácej džezovej scény. K tohtoročným vrcholom budú patriť spoločný koncert Chicka Coreu & Bobbyho McFerrina (29. júla), princa chicagského soulu Terryho Calliera (28. júna), Diany Rossovej (5. júla), Raviho Shankara (2. júla) či Elvisa Costella so skupinou The Imposters (3. júla).

Koncerty sa uskutočnia okrem tradičnej Viedenskej štátnej opery i v Kunsthalle Wien, na nádvorí muzeálneho komplexu MuseumsQuartier, na nádvorí viedenskej radnice, v Aréne, Austria Center, vo viedenskej Kammeroper, ako i džezových lokáloch Porgy&Bess, Reigen, Jazzland iných.

Lístky si záujemcovia môžu zakúpiť na predpredajných miestach v divadle Theater an der Wien (Linke Wienzeile 6 denne od 10. do 19. hod.), v pavilóne Wien-Ticket Pavillon pri Viedenskej štátnej opere (nám. Herbert von Karajan Platz, denne od 10. do 19. hod.), v komplexe múzeí MuseumsQuartier pri hlavnom vstupe (nám. Museumsplatz 1, denne od 10. do 19. hod.) alebo online predajom, či prostredníctvom hotline linky 00431 408 60 30 od pondelka do piatku od 9.00 do 17.00. Bližšie informácie o festivale na www.viennajazz.org.

Rakúska metropola týchto dní patrí galériám, múzeám a veľtrhu

V nedeľu sa končí Viedenský týždeň umenia Vienna Art Week a odvčera paralelne prebieha veľtrh umenia Viennafair.

Prvotným cieľom týždňa umenia je vytvorenie prepojenia medzinárodných umeleckých expertov s viedenskou a stredoeurópskou umeleckou scénou. Pod mottom take.time.meet.art! sa uskutočňuje množstvo podujatí pre vymedzený počet účastníkov. Hlavným programom sú návštevy galérií, ako i prebiehajúceho Viennafairu, exkluzívne prehliadky od Univerzity úžitkového umenia cez Umelecko-historické múzeum či Dorotheum až po MuseumsQuartier a architektonické skvosty Viedne.

Medzinárodný veľtrh umenia Viennafair je prístupný do 24. apríla v nových veľtržných priestoroch Messe Wien. Deväťdesiatdva galérií z 19 krajín po prvýkrát prezentuje na Viennafair súčasné umenie.

Veľtrh umenia v MessezentrumWienNeu (nám. Messeplatz 1, hala A) je prístupný návštevníkom dnes od 12.00 do 19.00, v sobotu od 11.00 do 19.00 a v nedeľu od 11.00 do 18.00. Celodenná vstupenka na Viennafair stojí 12 eur.

HUDBA

Metropol, Hernalser Hauptstrasse 55

25. - 27. 4. Comedy Hirten: Vražedné! o 20.00

28. 4. Boogie Woogie Session: Axel Zwingenberger & Vince Weber o 20.00

30. 4. Tango Argentino s Lucianom o 20.00

Szene Wien, Hauffgasse 26

22. 4. Quattrophonic o 20.00

23. 4. Hörsturz, the real alternative music club o 21.00

24. 4. Fink o 20.00

26. 4. Abwärts feat. Rodrigo González, Martin "Dog" Kessler, Frank Z., Zabel MFC o 20.00

28. 4. Eastpak Tour 2005 feat. Disco Ensemble Never Heard of It o 20.00

Vienna Blues Spring April 05, Reigen, Hadikgasse 62

23. 4. B.M.W. & The Untouchables o 20.30

25. 4. Louisiana Red & Siggi Fassl o 20.30

26. 4. Larry Gerner o 20.30

28. 4. Paddy Korn + Austrian Tour Band & "sir" Oliver Mally's Blues Distillery o 20.30

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

22. 4. Red Hot Pods o 21.00

23. 4. Gerd Bienert, Martin Breinschmid Richard Österreicher & die Radio Kings o 21.00

25. 4. Konrad Windisch + Friends o 21.00

26. 4. Stanton Bigband o 21.00

27. 4. Stefan Pelzl's Juju o 21.00

28. 4. Christian Dozzler & Michael Maass o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Vienna/Stadtpark

20. - 23. 4. Mino Cinelu o 21.00

25. - 26. 4. Vasil Hadzimanov Band o 21.00

DIVADLÁ

BURGTHEATER WIEN, Dr.-Karl-Lueger-Ring 2

23. 4. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 19.30

24. 4. H. Hesse: Stepný vlk o 19.00

28. 4. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 19.30

AKADEMIETHEATER, Lisztstrasse 1

24. 4. Bunbury: Život je vážny o 18.30

25. 4. Blízko a cudzo. Svetový deň kníh o 19.30

26. 4. B. Srbljanovič: God Save America o 20.30

28. 4. A. Schnitzler: Slečna Elza o 20.00

JOZEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

23. 4. J. Nestroy: Kampl o 19.30

25. a 26. 4. T. Williams: Sklenený zverinec o 19.30

27. 4. A. Schnitzler: Slečna Elza o 19.30

28. 4. J. Nestroy: Kampl o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

od 21. 4. Zvieratá vo veľkomeste

Albertina, Albertinaplatz 1

do 24. 4. William Eggleston

do 28. 8. Od Goyu po Picassa

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 24. 4. Franz Schreker

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 24. 4. Bettina Rheimsová - Retrospektíva

Viedenské múzeum nábytku - Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 24. 4. Audrey Hepburnová. Fotografie Boba Willoughbyho

Wien Museum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 24. 4. John F. Kennedy. Konferencia vo Viedni v roku 1961. Chruščov a Kennedy

KUNSTHALLE Wien MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 15. 5. Yang Fuong

Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 22. 5. Peter Eisenman

Leopoldovo múzeum - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 30. 5. Karl Anton Fleck

Arnold Schönberg Center, Palac Fanto 3

do 5. 6. Maliar Arnold Schönberg

Umeleckohistorické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 19. 6. Bernardo Bellotto

Albertina, Albertinaplatz 1

do 19. 6. Piet Mondrian

Múzeum moderného umenia,

Museumsplatz 1

do 19. 6. Svetlo a farba ruskej avantgardy 1910 - 1930

do 3. 7. John Baldessari

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 24. 7. René Magritte

Múzeum Lichtensteinovcov,

Fürstengasse 1

do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 - 1744)