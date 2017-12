Sigur Rós predviedli podmanivé vizuálne divadlo, Parov Stelar nekončiacu diskotéku (piatok na Pohode)

Druhý deň Pohody bude v znamení vysokých teplôt, vystúpi filharmónia z Ostravy aj islandská skupina Sigur Rós. Deň na hlavnom pódiu ukončí tanečná zábava v réžii Parov Stelar.

8. júl 2016 o 11:55 Marek Hudec, Dávid Tvrdoň, Zuzana Žigová, Gabriel Kuchta, Monika Grešová

Piatkové počasie sa vyšplhá na 28 stupňov, noc bude oblačná.

Večer vystúpia Sigur Rós, Saul Williams, Netherlands Dans Theater a Parov Stelar.

Pozrite si fotogalériu zo štvrtka.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: PJ Harvey priniesla hudbu vojnových zón (štvrtok na Pohode)

Minúta po minúte

00:45 Atmosféru moskovského podzemia priniesla ruská DJka Nina Kraviz. Narodila sa na Sibíri, študovala, aby sa stala zubárkou, potom bola moderátorkou v rádiu a dnes je z nej hudobnícka hviezda. Hneď po jej sete na rovnakom pódiu vystúpi Islanďan Bjarki, Kravitzovej priateľ.

00:30 Rakúsky DJ Marcus Füreder, dnes známy po celom svete najmä ako Parov Stelar, priniesol na Pohodu celú kapelu a trenčianske letisko spolu poriadne roztancovali v rytmoch elektro swingu. Zazneli všetky známe hity vrátane Catgroove alebo All Night. Ku koncu koncertu už skákal každý a kapela by dokázala hrať aj do rána, keby jej neskončilo časové okno.

00:05 Na hlavnom pódiu sa do finále dostáva tanečná zábava v réžii Parov Stelar.

video //www.sme.sk/vp/34264/

22:55 Moderný balet vniesli medzi dav profesionálni tanečníci z Netherland Dans Theater. Šestnásť mladých tanečníkov od 17 do 22 rokov, odetých do priliehavých tanečných body, predviedlo tri ucelené tanečné choreografie s názvami Mutual Comfort, Feelings a Cacti. Etablovaný tanečný súbor funguje už od roku 1959, ako choreograf a neskôr aj umelecký riaditeľ v ňom do roku 1999 pôsobil aj Čech Jiří Kylián.

21:45 Koncert Sigur Rós venoval Michal Kaščák zosnulému novinárovi Jurajovi Kušnierikovi, ktorý o hudbe Islandu napísal knihu. Trio so spevákom Jónsim vystupovalo počas západu slnka a ako sa za pódiom stmievalo, tým viac na seba pútalo pozornosť ich premyslené vizuálne divadlo. Už v úvode hudobníkov zahalil dym, vtedy ešte hrali skôr hlučné ambientné skladby plné ruchov.

Temnota pokračovala aj v nasledujúcich minútach, aj keď tón koncertu sa trochu zmenil. Hudobníci sa od pultov presunuli k elektrickým gitarám a bicím, čo hudbe dodalo rockový nádych. Najvýraznejším bol Jónsi so svojím clivým falzetom, ktorý dodával dunivým skladbám nádych krehkosti. Predviedol aj svoju typickú hru slákom na gitare.

Špeciálnou kapitolou bola projekcia, ktorá nechávala hudobníkov strácať sa v sieťovitých obrazcoch, reliéfe hornatej krajiny alebo priamo uprostred záhybov skál. Keď sa navyše obrazovky prekryli, vytváralo to podmanivý trojdimenzionálny efekt. Pôsobilo to výnimočne, aj keď väčší minimalizmus by hudbe Sigur Rós možno pristal viac.

video //www.sme.sk/vp/34263/

21:30 Skákalo sa aj pred Budiš stageom, kde rozvírila podvečerný vzduch energická trojica My baby. Amsterdamská kapela, ktorá má za sebou už aj festivaly ako Glastonbury či Sziget, odpálila na čele s vokalistkou Cato van Dyck svoj voodoo trans namiešaný z folku a dav burácal.

19:40 Kto pozná minulosť a pôsobenie Saula Williamsa, vedel, že jeho koncert na Pohode bude špeciálny. Spevák hneď na začiatku vystúpenia zišiel z pódia medzi ľudí a uprostred davu začal rapovať.

19:30 Ak The Vaccines vniesli energiu na hlavné pódium, tak poľská skupina Hanba! energiou priam sršala. Ich mix folku, punku, rocku a klezmeru zaplavil Nay tanečný dom. Kto si mal chuť v sobotu popoludní zaskákať, poľská skupina, ktorá zaujala aj za oceánom, bola tá pravá voľba.

19:15 V rármci série "tajných koncertov" v Café Kušnierik práve na pódium vystúpil rapper Bene.

19:00 Michal Hvorecký sa v literárnom stane rozprával so sýrskou spisovateľkou žijúcou v Nemeckom exile Rashou Abbas. Knižný trh v Sýrii sa vraj už zmenil, kým niekedy prevažovala poézia, dnes sú už kníhkupectva plné beletrie. Veľmi silnú tradíciu má v Sýrii aj Franz Kafka. Autorka hovorila aj o tom, že väčšina sýrskych spisovateľov dnes žije v exile. Michal Hvorecký prečítal úryvok z poviedky Nemčina v škole života, ktorú sám preložil do slovenčiny z nemčiny.

19:00 Na Pohode tradične nechýba ani britská gitarová hudba. Koncert The Vaccines, ktorí sa v tvorbe inšpirujú rockenrollom z 50tych rokov, bolo v podvečernej letargii príjemné, aj keď ničím extra výnimočné. Jedine keď tak vystupovaním speváka, ktorý väčšinu času nepochopiteľne kľačal na pódiu. V tejto polohe odspieval aj zrejme najznámejšiu pieseň kapely, rozchodovú baladu Post Break Up Sex. Justin Young mal pekný, zaujímavý hlas, chcel však až príliš pripomínať drsného opitého frajeríčka. Na kolená z toho diváci rozhodne nepadali.

18:09 Do stanu Pokec chodia návštevníci festivalu na Speed dating. Za hodinu sa len tak porozprávajú s ďalšími desiatimi ľuďmi.

video //www.sme.sk/vp/34260/

17:30 Od šiestej sa bude vysielať naživo koncert The Vaccines, môžete si ho pozerať na webe Pohody.

15:55 Takto to vyzerá v backstage hlavného pódia počas aj po koncerte Českých hudobníkov:

video //www.sme.sk/vp/34259/

15:45 V literárnom stane Martinus predstavila svoju knihu Jeden z nás: Príbeh o Nórsku nórska spisovateľka Åsne Seierstad. Na viac ako päťsto stranách sa zameriavala na detstvo, dospievanie, milostný aj politický život masového vraha Andersa Breivika. "Stále však neviem odpoveď na to, prečo pred piatimi rokmi zavraždil 77 ľudí," povedala. Rolu zohrala kombinácia faktorov, najdôležitejšie bolo podľa nej Breivikovo detstvo, keď sa ho úrady snažili zobrať od matky a nikde sa necítil vítaný. Počas dospievania sa snažil zapadnúť, no všade sa stretával s odmietaním a tak si vytvoril vlastnú ideológiu, ktorej pokus o naplnenie skončil katastrofou.

15:30 Pozrite si akustické vystúpenie skupiny BULP, aktuálneho držiteľa ocenenia Objav roka Radio Head Awards.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpohoda.festival%2Fvideos%2F10154226266927488%2F&show_text=0

15:00 Česká kapela Zrní zahrala na Pohode druhýkrát. Prvýkrát vystúpili na festivale pred tromi rokmi. Tentokrát ich sprevádzala Janáčkova Filharmónia z Ostravy. Túto spoluprácu si vyskúšali už v roku 2015 na festivale Colours of Ostrava. Na trenčianskom letisku hrali v piatok popoludní na hlavnom pódiu. Zazneli najznámejšie piesne ako Rychta, Dva alebo Hýkal z albumu Soundtrack ke konci světa, ale aj skladky z posledného štúdiového albumu Následuj kojota. K piesni Dva sa pripojila aj slovenská speváčka Nina Marinová. Spevák a frontman kapely Jan Unger si po vystúpení pochvaloval atmosféru počas vystúpenia.

14:00 Pozrite si fotografie z piatkového rána na Pohode a spoločného koncertu skupiny Zrní a Janáčkovej filharmónie z Ostravy.

13:30 Počasie sa postupne mení, vietor prináša mraky. SHMÚ hlási 24 stupňov.

//giphy.com/embed/l41YnztvjsBETfTc4

13:05 Pozrite si naživo vystúpenie Shibusa shirazu orchestra naživo na webe Pohody. Ich hudba vychádza z improvizácie, jazzu a rocku. Pred Pohodou vystúpili na známom Glastonbury festivale v Anglicku.

12:45 Najviditeľnejšou spomienkou na zosnulého novinára Juraja Kušnierika je kaviareň uprostred areálu, kde okrem kníh, kávy nájdete aj niekoľko utajených koncertov.

(zdroj: SME)

12:00 Pozrite si koncert Janáčkovej filharmónie z Ostravy naživo na webe Pohody.

11:00 Vyberte si koncerty z našich tipov a nechajte sa prekvapiť viac aj menej známymi interpretmi.

10:30 Sigur Rós dorazili na festival. Michal Kaščák povedal, že ich tím prišiel na letisko už v pondelok.

10:00 Prvé ráno festivalu bolo už tradične v znamení dlhých radov na sprchy.

Čakanie na sprchu. (zdroj: Michal Lukáč)

9:00 SHMÚ a festival Pohoda hlásia popoludní teplotu maximum 28 stupňov Celzia. Noc by podľa predpovede mala byť teplejšia, ale aj oblačnejšia.