Prodigy predviedli nespútanú zábavu (sobota na Pohode)

Posledná noc Pohody patrila The Prodigy, Flying Lotus a DJ Shadow.

9. júl 2016 o 12:22 Marek Hudec, Dávid Tvrdoň, Zuzana Žigová, Gabriel Kuchta, Monika Grešová

Sigur Rós predviedli podmanivé vizuálne divadlo, Parov Stelar nekončiacu diskotéku (piatok na Pohode)

Minúta po minúte

00:33 Hlavnou hviezdou Pohody bola britská legenda elektronickej hudby The Prodigy. Koncerty kapely sú nevypočítateľné, preto diváci dopredu nevedeli čo čakať. Nakoniec išlo o nespútanú diskotéku ako z nejakého undergroundového klubu.

Počas vystúpenia zazneli takmer všetky veľké hity počnúc Firestarter až po kontroverznú Smack my bitch up. Nechýbala prudká svetelná šou a neustále hecovanie publika. Kto bol "v kotli", teda pred pódium uprostred tancujúceho a skákajúceho davu, naživo pocítil silu ravu a big beatu.

Ak išlo organizátorom o oslávenie dvadsiatych narodenín veľkolepou, drahou a možno trochu bezstarostnom zábavou, tak koncert The Prodigy cieľ splnil. Ak tým ale chceli naplniť hudobného očakávania účastníkov, latku sa nepodarilo týmto počinom zdvihnúť. Tak či onak, návšteníci koncert zažili jednu z legiend britskej hudobnej scény naživo a to sa nevidí každý deň.

00:30 Hudbu z hororu Psycho do svojho vystúpenia zamiešal kalifornský držiteľ Grammy Flying Lotus. Okrem toho bola dramaturgia jeho koncertu plná meditatívnej tanečnej hudby ktorá navyše vďaka dvom priesvitným plátnam s psychadelickými obrazcami unášala na objavnú púť do podvedomia

00:00 Hi, pozdravil nesmelo divákov basgitarista Thundercat a bez ďalších zbytočných slov prešiel rovno k veci. Hudobník, ktorý má na konte už aj sošku Grammy zo spolupráce s Kendrickom Lamarom stíhal pri famóznej hre na basgitaru aj spev, tenký falzet striedal jeho zamatový černošský hlas. Na bicích, netradične umiestnených bokom k divákom, ho sprevádzal brat Roland, z opačnej strany ho dopĺňali zvuky klavíra. Z intímnej atmosféry pod tlmeným červeným svetlom hudobníci behom sekundy skákali do transcendentálneho groovu a nejeden divák mal problém udržať zrak na lietajúcich basgitaristových prstoch.

23:40 Jeden z posledných tohtoročných koncertov festivalu začal v podaní Jany Kirschner. Na pódiu najskôr vyšli jej hudobníci. Speváčka prišla tajomne v čiernych šatách a ani tentokrát nepotrebovala topánky a bola bosá. Stovky divákov ju privítali radostným potleskom. Kirscher sa pred piesňou Čierna labuť fanúšikom prihovorila. "Dnes súťažíme s veľkými menami, ďakujem, že ste prišli a čo dodať, tento rok nie som tehotná, nestihli sme to, možno budúci rok."

22:40 Na jednom z pódií doznievajú elektronické piesne digitálnej doby z dielne amerického dua Odesza. Hneď na začiatku vystúpenia poďakovali za to, že môžu byť súčasťou jubilejného ročníka festivalu a divákom namiešali magickú svetelnú šou, chytľavé podmazy a pulzujúcu energiu.

22:00 Publikum privítalo aplausom hit Limit to your love v úvode koncertu Jamesa Blaka. Mladý Brit dokázal dobre vyvážiť svoj jedinečný hlas s prenikavými elektronickými zvukmi a melódiami rozkrývajúcimi sa v pomalých slučkách. Zatiaľ hral hlavne skladby z posledného albumu Colour in Anything. Clivá hdba znie v temnote veľmi priliehavo, koncertu by jedine prospelo jemnejšie nazvučenie.

20:45 Prvá dáma elektropopu na Pohode nesklamala. Vystúpenie Róisín Murphy na hlavnom pódiu bolo zážitkom hudobným aj vizuálnym. Jej extravagantný prejav, neustále menenie kostýmov a výborná hudba dokonale držali pozornosť.

20:15 James Blake sa nestotožňuje s brexitom. Prezradil to novinárom na tlačovej konferencii. Prešlo niekoľko dní, keď na referendum takmer zabudol a teraz sa obáva, že na hudobníkov vznikne viacero finančných tlakov. Na otázku, s kým by chcel v budúcnosti spolupracovať preto odpovedal: S Európou.

"Nechcel som už viac pôsobiť ako trpiaci umelec," hovoril v súvislosti s tým, že jeho hudbu si mnohí spájali so smútkom alebo depresiou. Svoj prvý album vníma ako veľmi osamelý, kým zas tvoril ten druhý, tak sa zaľúbil a snažil sa vyrovnať s problémami, ktoré s dlhoročným vzťahom prichádzajú. A ten posledný by opísal jednoducho ako romantický. Dnes je preňho dôležitejšie byť šťastným, než aby s ním dokázali druhí empatizovať.

Novinárov zaujímala aj jeho nedávna spolupráca na novinke od Beyoncé. Blake to opísal ako nový zážitok, bol pri tom nútený tvoriť hudbu inak, než dovtedy a Beyoncé vraj použila všetky jeho návrhy. Nové piesne zas dáva vždy vypočuť svojmu kamarátovi Justinovi Vernonovi, tiež hudobníkovi, ktorého môžete poznať pod prezývkou Bon Iver.

James Blake na tlačovej konferencii. (zdroj: SME)

20:10 Lola Marsh priniesla na Pohodu opäť leto a rozžiarila Orange stage. Jej bezstarostná a radostná hudba je presne tým, čo mal festival ponúknuť na začiatku leta aj na svoje 20. výročie.

20:00 Pohoda hlási jasnú noc s teplotami okolo 9 stupňov. Postupne ustane aj vietor.

Piesne z najnovšieho albumu predstavili aj českí Midi Lidi. (zdroj: Patrik Sopóci)

20:00 Jedno z najextravagantnejsich vystúpení tohtoročnej Pohody bol nepochybne koncert nemeckej dvojky Chicks on Speed. Ako o sebe hovoria, nie sú len hudobnou skupinou ale umeleckým projektom. Dokazovali to počas celého vystúpenia - intergalaktickým oblečením , trojicou paparazzov v čiernom, ktorí ich po celý cas fotili na pódiu aj geometrickými konštrukciami, ktoré nosili na pleciach. Za ich elektroclashové rytmy do nich pred dvadsiatimi rokmi hádzali fľaše, dnes dokázali, že sú už pojmom.

19:10 Ženská kapela Savages ukázala pózerom z predchádzajúceho dňa, ako má vyzerať správne divoká gitarová hudba. Vystupovanie speváčky Jehnny Beth pôsobilo oveľa prirodzenejšie.

Speváčka kapely Savages. (zdroj: Patrik Sopóci)

18:40 Kto sú väčší nacionalisti, Česi alebo Slováci? A aké sú rozdiely medzi dvomi národmi? Na diskusii hľadali odpovede Milan M. Šimečka a Erik Tabery. Česká mentalita podľa Šimečku spočíva v pocite, že sú najlepší na svete, a tiež chcú mať nad všetkým kontrolu. Tabery podotkol, že Česi majú o sebe, na rozdiel od Slovákov predstavu veľkého kultúrneho národa. Na Slovensku zas podľa hostí nacionalizmus bujnie, najmä vplyvom rôznych extrémne pravicových hnutí.

17:51 Návštevníkov sme sa pýtali, či im na Pohode chutí. Pozrite sa vo videu.

17:01 Ľudia sa zabávajú aj inak ako na koncertoch, pozrite si atmosféru festivalu vo videu.

16:50 Škótske dievčenské duo Honeyblood síce svoje prvé piesne nahralo v kúpeľni na mikrofón, no za štyri roky na scéne už stihlo predskakovať aj kapele Foo Fighters ale aj vymeniť bubeníčku. Na Pohode v novej zostave zazneli piesne z prvého aj druhého albumu.

Honeyblood. (zdroj: Patrrik Sopóci)

16:30 Boris Kollár želal učastníkom Pohody dážď a smršť, oni mu posielajú bozky. Na Facebooku už stihol aj na výzvu Kiss 4 Boris reagovať a poďakoval sa, ale len za “heterosexuálne bozky”.

Prečítajte si tiež:

Účastníci Pohody posielajú Borisovi Kollárovi bozky, želal im smršť a dážď

16:10 Na koncerte o piatej zahrajú Saténové ruky na Pohode novú pesničku, ktorú ste ešte nikdy predtým nepočuli. "Prinesieme si aj hosťa - trúbkara," prezradil počas príprav vystúpenia jeden z vokalistov kapely Vlado Janček.

16:05 David Koller vystupoval na hlavnom pódiu Pohody, zahral aj pieseň od Lucie. V krátkom rozhovore pre SME hovorí o tom, ako prebehli oslavy výročia kapely aj o tom, ktorí slovenskí hudobníci pripravia vlastné verzie jeho piesní.

16:00 Literárny stan navštívilo ďalšie veľké meno súčasnej európskej literatúry - poľská spisovateľka Olga Tokarczuk. Hovorila o tom, ze v Poľsku sa obyvatelia každý deň zobúdzaju do nového sveta, možno aj preto v poslednom čase objavili čaro historického románu. Predstavila aj slovenský preklad svojej knihy Pravek a iné časy, ktorá prvýkrát vyšla už pred dvadsiatimi rokmi v jej vlastnom vydavateľstve. Založila ho po roku 1989, keď boli kníhkupectva plné zahraničnej literatúry a tá domáca nikoho nezaujímala. Dnes je to však úplne inak, poľské knihy sa stávajú bestsellermi a prekladajú sa aj v Amerike.

15:40 Kapela Polica priniesla na Pohodu presne to, čo veštili všetky zahraničné hlasy, ktoré ich vystúpenie už absolvovali. Speváčka, basgitarista a dva bubeníci ukázali, čo znamená intelitgetný pop v 21. storočí. Dômyslený mix alternatívneho rocku, synthpopu a elektroniky si kapela podmanila účastníkov.

15:00 Víťazi Latin Grammy Awards - Monsieur Periné, zahrali akusticky pre organizátorov Pohody v rámci tohtoročných acoustic sessions.

14:40 Americký raper Saul Williams sa celkom otvorene hlási k myšlienke toho, že by umenie malo byť politické. Bolo to vidno na jeho včerajšom koncerte, kde sa v projekcii niekoľkokrát okrem iných objavil Donald Trump aj Hillary Clintonová.

Williams sympatizuje s hnutím Occupy, verí, že spoločenskú zmenu môžu rozpútať jednotlivci. Jeho nový album rozpráva napríklad príbeh hackera, ktorý sa ocitne chytený v revolučnom hnutí. Počas jeho víkendovej návštevy trenčianskeho letiska si našiel chvíľu času, aby ideu nahrávky predstavil denníku SME.

„Hnutie hackerov pôvodne vzniklo z inej sociálnej skupiny, punkerov. Obe sa snažili len búriť a chceli poukazovať na to, čo je nespravodlivé,“ vysvetľuje Williams. Myslí si, že veľkí revolucionári ako Martin Luther King sa v dejinných udalostiach ocitli náhodou.

Snaží sa teda Williams svojou hudbou rozpútať revolúciu? „Mňa len zaujíma zmena, snažím sa vyjadriť len to, čo mnohí ľudia už cítia.“ Aj keď sa Saul Williams zaujíma o poéziu, za univerzálny jazyk považuje hudbu. „Keď niekto počúval Nirvanu, nepotreboval texty na to, aby pochopil, o čom Kobain spieva.“ dodáva.

14:31 Na tanečnom workshope s hudobným sprievodom Nogu a Pagáč Band sa zabavili mladí aj starší.

14:30 Izraelská speváčka Lola Marsh prišla na letisko, jej koncert zažijú diváci o siedmej večer. Zo zákulisia jej vystúpenia pripravujeme fotogalériu.

(zdroj: Michal Lukáč)

13:00 Koncertom na hlavnom pódiu hudobne otvoril posledný deň festivalu Komorný orchester mesta Trenčín.

12:00 O jedno z prvých sobotných podujatí sa postaral absolventský ročník VŠMÚ s Divadlom Lab. Miestami humorná, miestami tanečná a dokonca aj mierne erotická inscenácia Hostel Tchekhov, inšpirovaná Čechovoskými postavami v súčasnej Moskve a ich nenaplnenými túžbami, im priniesla neutíchajúci aplauz aj standing ovation.

11:30 Pozrite si, ako vyzerala promenáda.

11:00 Pohodou prechádza slávnostný pochod k 20. výročiu vzniku festivalu.

10:00 Pohoda hlási SZ vietor, ktorý môže priniesť od Bielych Karpát prehánku. Organizátori vtipne poznamenali, že pôjde o "osvieženie".

9:00 Pozrite si videá z piatkových koncertov aj z backstagu.

8:00 Piatkové rady na sprchy sobota prekonala, ľudí zobudilo teplo skôr.

6:30 "La3no Cubano a naši návštevníci splynuli počas vítania slnka do jedného celku. S perkusiami a ďalšími rytmickými nástrojmi všetkých druhov spustili najväčšiu jam session, ktorá ukončila predošlý a odštartovala nový deň," opísala vítanie Slnka Pohoda na svojej Facebook stránke.

6:00 Takto vyzeralo ranné vítanie Slnka.