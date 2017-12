Zuzanu Mauréry vyhlásili za najlepšiu herečku na festivale v Karlových Varoch

Slovenská herečka očarila publikum vo filme Jana Hřebejka Učiteľka

9. júl 2016 o 21:16 Kristína Kúdelová

KARLOVY VARY. Učí ruštinu, objasňuje partizánske dejiny a popritom stíha svojich žiakov zapojiť aj do chodu svojej domácnosti. Žiada ich rodičov, aby jej pomohli s problémami, ktoré si doma nevie, alebo nechce sama vyriešiť a nenápadne ich upozorňuje na to, že žiakov postihne trest, ak jej nevyhovejú.

Zuzana Mauréry hrá hlavnú úlohu vo filme Jana Hřebejka Učiteľka a zaslúžene za ňu dostala cenu pre najlepšiu herečku na festivale v Karlových Varoch.

"Čítala som si raz v jedných českých novinách rozhovor s Janom Hřebejkom, vravel, že by do svojho filmu rád obsadil neznámu herečku," spomínala Zuzana Mauréry pri preberaní ceny. "Vravela som si, to by bolo skvelé, keby ju prišiel hľadať na Slovensko, ale veľmi som tomu neverila." Pripomenula, že Hřebejk mal najprv v pláne nakrútil iba televízny film. Že to nakoniec potiahne do hlavnej súťaže na festivale v Karlových Varoch, to málokto plánoval.

video //www.youtube.com/embed/3Pkvz4rh_qI

Film Jana Hřebejka je obrazom strachu a odvahy, charakterov ľudí, ktorí sú vystavení spoločenskej alebo osobnej manipulácii. Český režisér ho nakrútil v slovenčine, so slovenskými hercami a v majoritnej slovenskej koprodukcii. Do našich kín príde 21. júla.

Cenu pre najlepšieho herca získal na festivale v Karlových Varoch hviezda súčasnej maďarskej kinematografii, režisér Szabolcs Hajdu.

Nie je to preklep. Vo svojom filme Rodinné šťastie aj sám hrá, vybral si úlohu jedného z dvoch manželov, ktorí medzi sebou veľmi úprimne a otvorene hovoria o svojom životnom rozpoložení. Sú na prahu štyridsiatky a musia sa reflektovať aj ako muži, aj ako otcovia. A to isté platí aj o ich manželkách.

Rodinné šťastie bol jeden z najlepších filmov na festivale. Nie je teda prekvapením, že nakoniec získal hlavnú cenu – Krištáľový glóbus pre najlepší film.

„Prvýkrát som si náš film pozrel pred dvomi dňami, a keď som videl, že obecenstvo reaguje vo všetkých sálach rovnako, mal som pocit, že ľudia sú mi blízko. Všetci máme rovnaké každodenné skúsenosti. Nosíme rovnaké topánky a sme na rovnakej lodi,“ povedal Szabolcz Hajdu.

Vlani mal v našich kinách maďarský western Mirage, ktorý vznikol v slovenskej koprodukcii a hlavnú úlohu v ňom hral Isaach De Bankolé, obľúbenec Jima Jarmuscha.