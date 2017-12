Ecstasy of St. Theresa vydávajú nový album

22. apr 2005 o 12:30 SITA

BRATISLAVA 22. apríla (SITA) - Jediná česká kapela, ktorej sa podarilo dostať do Top 20 v britskej hitparáde BBC One Ecstasy of St. Theresa (EOST) ohlásila vydanie nového albumu. Prichádza rok od vydania retrospektívnej kompilácie Thirteen Years In Noises, ktorá ale vyšla len v zahraničí a tri roky po úspešnom albume Slowthinking, ktorý sa v roku 2003 dočkal aj DVD verzie Fastmoving/Slowthinking.

Nový album avizovali EOST pomerne neurčitou správou: It may happen in May, teda Môže sa to stať v máji. Napokon ale oznámili, že dňom D bude 2. máj. Práve v tento deň by sa malo na trhu objaviť CD, na ktorom bude okrem novinky aj niekoľko doposiaľ nevydaných nahrávok. Nebude ale obsahovať žiadne remixy. Tých už bolo podľa členov kapely dosť.