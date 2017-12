Katka si bude ťažko zvykať na Bratislavu, tvrdí jej mama

22. apr 2005 o 11:18 SITA

BRATISLAVA 22. apríla (SITA) - Prvá slovenská SuperStar Katka Koščová sa chce presťahovať do Bratislavy, aby sa jej ľahšie pracovalo na debutovom albume. Katkina mama Mária si však si myslí, že pre víťazku bude ťažké zvyknúť si na slovenskú metropolu. Podľa nej bude Katke chýbať najmä príroda. Pre dcérin odchod do Bratislavy má však pochopenie. "Teraz je ten boom a to treba využiť," zhodnotila mama našej prvej SuperStar. Ako však dodala, Katka im bude veľmi chýbať, pretože doma zostanú s manželom sami. Víťazka má síce sestru Veroniku, ale aj ona býva a študuje v hlavnom meste. "Deti rastú a musia raz vyletieť z hniezda," doplnila mama Mária. "Katka sa však bude musieť naučiť väčšej samostatnosti, doma som ich veľmi nezaťažovala domácimi prácami, lebo navštevovali rôzne krúžky a mali veľa učenia," komentovala.

Podľa jej slov si Katka chodila počas SuperStar po radu najmä za sestrou. "Doma sme sa tiež bavili o SuperStar, ale my s manželom sa v dnešnej hudbe veľmi nevyznáme. Radila som jej však, aby bola prirodzená," uviedla Mária Koščová. Prezradila, že má bližší vzťah napríklad k tvorbe Hany Hegerovej alebo k operete a muzikálu. Dievčatá boli našim hudobným vkusom ovplyvnené. Keď už viac vnímali hudbu, začali sme ich brať do divadla a na rôzne kultúrne predstavenia," vysvetľuje. Spevácky talent však podľa nej zdedila Katka najmä po otcovi.

