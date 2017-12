Čím sa Orange is the New Black odlišuje od iných väzenských drám?

Seriál je na Netflixe najpopulárnejší. Toto sú dôvody, prečo divákov fascinuje už štyri roky.

11. júl 2016 o 14:44 Marek Hudec

Orange is the New Black má aj hrdinky, ktoré rodovo separované prostredie vnímajú ako príležitosť nájsť lásku svojho života. (Zdroj: Netflix)

Písmo: A - | A + 2 1 Seriálov z väzenského prostredia bolo mnoho. Niekedy pred desiatimi rokmi bol na Slovensku televíznym hitom Prison Break, príbeh o geniálnych bratoch, ktorí počas niekoľkých epizód pripravujú mimoriadne premyslený útek spoza múrov prísne stráženej väznice. Na tému potom nadviazali Odsúdené, celkom vydarený slovenský pokus zobraziť psychiku žien za mrežami. A teraz je zas v televízii senzáciou Orange is the New Black, najsledovanejší seriál Netflixu, ktorý získal niekoľko ocenení Emmy. Internetová služba pred pár dňami sprístupnila aj pre slovenských divákov jeho štvrtú sezónu. Čím vyniká medzi ostatnými väzenskými príbehmi? video //www.youtube.com/embed/zLyUlTu4KbI 1. Vychádza zo skutočného príbehu televíznu scenáristku Jenji Kohanovú zaujal príbeh Piper Kermanovej. V jej rodine boli právnici, lekári aj učitelia. Aj ona sama mala dobré vzdelanie a zrejme ju čakal usporiadaný život s mnohočlennou rodinou, manželom a slušným povolaním, keby nevyšlo najavo, že sa v istom období života zaplietla do obchodu s drogami. Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C48PR na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C48PR na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone