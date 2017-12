Najlepšie stavby rastú v regiónoch

Medzinárodná porota vybrala finalistov architektonickej súťaže CEEZAR. Ich úroveň zhodnotila pre SME výtvarníčka Ilona Németh

12. júl 2016 o 11:37 Eva Andrejčáková

Stoosem architektonických diel za minulý rok, to nie je málo na to, aby sme mohli zistiť, kam slovenská architektúra za posledné obdobie pokročila. Presne z toľkých stavieb vyberala v uplynulých dňoch porota 15. ročníka súťaže o najlepšiu architektúru CEEZAR svojich sedemnásť finalistov.

Potešiteľné je, že vyše polovica z vybraných objektov v kategóriách rodinných domov, priemyselných budov, obnovených objektov, interiérov či exteriérov stojí mimo Bratislavy. Túto bilanciu ocenili aj členovia poroty. Medzi ich favoritov sa dostali napríklad rodinné domy v Lučatíne či Veľkých Úľanoch, materská škola a Banícky dom v Banskej Štiavnici, interiér kostola v Brutovciach či bytový dom v Stupave.

„Precestovali sme celé Slovensko a mnoho dobrých vecí sme našli práve v regiónoch,“ hovorí výtvarníčka Ilona Németh. V porote architektonickej súťaže sa ocitla prvýkrát a pri viacerých vybraných dielach ju príjemne prekvapilo, ako sa medzinárodné trendy v architektúre dokážu kombinovať s domácou tradíciou. „Najmä mimobratislavské stavby v sebe nesú domácu pečať v tom dobrom súčasnom zmysle. Nemyslím si, že by v nich dominoval štýl, čo nemá tvár,“ tvrdí.

Oceňuje, že v regiónoch sa domy na modernej úrovni dokážu inteligentne prispôsobiť svojmu okoliu. „Nevyzerajú ako ufo, sú to buď kvalitné rekonštrukcie, alebo menšie obytné domy či rodinné domy a spĺňajú všetko, čo má moderné bývanie vrátane ekologických riešení poskytnúť,“ hovorí.

Pocit priemernosti však neskrýva v prípade dvojice výškových budov Panorama City v Bratislave, ktoré vyrástli neďaleko komplexu Eurovea. Bratislavské dvojičky sa vo výbere tiež ocitli, figurujú v kategórii bytových domov a v type stavby prakticky nemali pandanta. Z vonkajšieho pohľadu je podľa vizuálnej umelkyne budova dosť agresívne umiestnená do prostredia a ničím originálnym neupúta. "Pri jej hodnotení však veľmi zavážila kvalita bytov a vnútorných priestorov,“ hovorí.

Napriek tomu si nemyslí, že v Bratislave sa nové objekty nemajú stavať. Hlavné mesto pre ne potenciál má, len treba oveľa progresívnejšie hľadať ich originálnu tvár. Samozrejme, pod podmienkou, že pre to nebudú padať za obeť existujúce stavby s pozoruhodnou históriou.

Slovenská komora architektov zverejnila nominácie na udelenie Ceny za architektúru CEZAAR. Zo 108 prihlásených architektonických diel, ktoré sa vlani postavili, vybrala sedemnásť najlepších.

Pozrite si fotogalériu nominovaných stavieb:

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom pod Kalváriou, Veľké Uľany

autori: Peter Šercel, Andrej Švec

Rodinný dom ponúka výhľad na mestskú pamiatkovú zónu kalvária a súčasne poskytuje dostatočné prepojenie interiéru a exteriéru pomocou veľkorysého presklenia. V interiéri aj exteriéri sa použili len prírodné materiály, pôsobí vzdušne a otvorene.

Drevodom v Lučatíne

autori: Jaromír Krobot

Krehké prírodné prostredie vymedzilo konštrukciu a materiály drevodomu. Dom s gánkom je variáciou na tému tradičného ľudového stavania. Dom nemá nijaké chodby, komunikačný priestor zabezpečuje práve gánok, takže má minimum nevyužitého priestoru.

Brusnicová A, Koliba, Bratislava - Nové mesto

autori: Matej Grébert

Dvojica susediacich rodinných domov vznikala koordinovane. Obidva domy majú podobný základný pôdorys a dispozičnú logiku. Domy predstavujú súčasnú strohú architektúru s funkcionalistickými koreňmi.

BYTOVÉ DOMY

Panorama City, Landererova, Bratislava

autori: Juraj Hermann

spolupráca: Patrik Pavlásek, Daniel Růžička, Beáta Hermannová, Daniel Mikunda, Marek Vančo

Nová výšková dominanta rozrastajúceho sa centra Bratislavy na nábreží Dunaja, prináša novú kvalitu bývania do územia, kde doteraz dominovali administratíva, obchod, služby a kultúra. Rozširuje centrálnu zónu mesta o typicky veľkomestské obytné prvky.

Bytové domy – Avana, Stupava

autori: Matúš Polák, Martin Rezník, Silvia Kračúnová, Juraj Makový

Dva bytové domy vyrástli na miestach pôvodného výrobného a skladového objektu výrobného družstva. Domy vznikli na pôvodných pôdorysoch, sú v nich menšie byty dostupné aj pre mladé rodiny rešpektujúc potreby práve rodinného bývania.

OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY

Centrála Gumex Slovakia

Gumex Slovakia, Nitra

autori: Martin Paulíny, Branislav Hovorka

Veľkosklad pneumatík s pneuservisom a administratívnou časťou rátal primárne s veľkými skladovými priestormi a možnosťou praktickej manipulácie. Veľká sklonená zasklená fasáda administratívnej časti je otočená smerom k rýchlostnej ceste R1. Stavbe má tak dynamickú vnútornú atmosféru.

Dostavba areálu MZV SR, Pražská 7, Bratislava

autori: Ján Pavúk, Iľja Skoček

Objekt je súčasťou areálu MZV, podlažia prepája schodiskom a panoramatickým výťahom. Dôraz sa kládol na veľkorysé riešenie vstupnej haly s galériou. Otvorená a so zeleným nádvorím prepojená hala kontrastuje s prísnym pravidelným rastrom fasády a tvorí dôstojný vstup pre návštevníkov.

Materská škola Guliver

Poľovnícka 3/B, Banská Štiavnica

autor: Richard Murgaš

Jasné zameranie a funkcia materskej škôlky určili charakter stavby. V objekte vznikol suterén s kompletným zázemím a prízemie pre denné aktivity napojené na záhradu. Prehľadná dispozícia vizuálne definuje zdieľané priestory, herne obsadené podľa vekových skupín, zázemie personálu a koridory.

OBNOVA A PRESTAVBA

Rekonštrukcia baníckeho domu Dolná Resla

Dolná Resla, Banská Štiavnica

autor: Vladimír Schmidt, Zuzana Ditteová

Banícky dom prešiel komplexnou obnovou. Poškodené prvky sa nahradili precízne remeselne spracovanými replikami. Pod terasou sa nachádza hospodárske zázemie objektu stvárnené ako drevená šopa. Na hornej platforme pribudol altánok, ktorý svojim prevedením odkazuje na hospodárske šopky.

Bytový dom M25, Nadstavba a dostavba, Mýtna 25, Bratislava

autori: Pavol Senecký, Michal Vršanský, Juraj Senecký

Pôvodne budova s tromi nadzemnými podlažiami a nevyužívaným podkrovím, bola v rámci rekonštrukcie, nadstavaná o 3 nadzemné podlažia. Architektonické riešenie je postavené na kontraste pôvodnej a novej hmoty s čitateľnou hranicou.

Interiér rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach

R.k. kostol sv. Vavrinca, Brutovce 83, okr. Levoča

autor: Tomáš Bujna

Celkovú obnovu interiéru kostola vyvolalo rozsiahle poškodenie muriva v interiéri jednoloďového gotického kostola z 1. polovice 14. storočia. Okrem zavlhnutých omietok sa vymenila aj dlažba a citlivé reštaurátorské práce jednotlivých prvkov interiéru.

INTERIÉR

Byt G, Bratislava

autori: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szöke

Byt G chce byť stavbou, architektúrou, nie dokonalým dizajnom. Interiér pôsobí masívne, hrubo, ale práve preto primitívne a energeticky. Cieľom architektov bola primárne zdôrazniť priestor a jeho ľudské rozmery.

Framehouse, Bratislava, Miletičova 5, Bratislava

autori: Maroš Fečík, Filip Kandravý

Interiér postprodukčného štúdia je určený jeho funkciou. Nachádza sa v zrekonštruovanom polyfunkčnom objekte na dvoch podlažiach. Dominantou priestoru ako aj spojovacím prvkom medzi podlažiami je obklad stien z preglejkových platní. Interiér vďaka betónu a roxoru pôsobí industriálne ako filmové štúdio.

Expozícia knižnej a katalógovej kultúry od 60-tych rokov po súčasnosť

SNG Zámok Zvolen

autori: Alan Krajčír, Helena Vojtková

Súčasný interiér vstupuje do historickej pamiatky. Výzvou bolo citlivo a jednoznačne zvládnuť kontrast foriem a estetík odlišných časových období. V členitej veži schodiska je umiestnená expozícia kníh a katalógov s pravidelne rastrovanými policami a mobilnými kontajnermi.

Obchod Slávica, Laurinská 19, Bratislava

autori: Andrej Olah, Katarína Labáthová

Obchod je vsadený do parteru mestského paláca v historickom jadre Bratislavy. Povaha historického priestoru sa vpisuje do interiéru odkrytou konštrukciou stropov a podlahou, ktorá jeho charakter čiastočne reflektuje novým betónovým poterom.

EXTERIÉR

Exteriérové úpravy Digital Park Bratislava

Digital Park, Einsteinova 25, Bratislava

autor: Igor Marko, Peter Pasečný

Priestor pred kancelárskymi budovami ponúka miesto pre relax, eventy a stretnutia. Autori mysleli aj na maximalizáciu príležitostí pre celoročné využitie a sezónne zmeny krajiny. Vznikol tak aktívny park ako aj vizuálne atraktívny "koberec" pri pohľade z objektov kancelárii.

Prístrešok a lávka na Straníku

kopec Straník pri Žiline

autor: Michal Marcinov, Andrej Badin, Zuzana Demovičová, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký

Straník je kopec s vynikajúcim výhľadom na Žilinu. Vrchol kopca je národnou kultúrnou pamiatkou. Subtílna lávka má ambíciu organizovať pohyb turistov kontrolovane a uľahčovať prístup na vrchol kopca. Lávka levituje nad terénom, je s ním v kontakte iba prostredníctvom zemných skrutiek.