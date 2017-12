SuperStar: Bezdeda sa už chystá na prípravu vlastného albumu

22. apr 2005 o 15:15 TASR

Bratislava 22. apríla (TASR) - Počas SuperTour 2005, ktoré jedenásti finalisti Slovensko hľadá SuperStar odštartujú už túto nedeľu, nebudú pravdepodobne chýbať "vo výbave" finalistu Tomáša Bezdedu aj maturitné otázky a poznámky zo slovenčiny a angličtiny.

Maturanta totiž po skončení koncertnej šnúry čakajú ešte ústne skúšky z niekoľkých predmetov a voľnom čase sa snaží dobehnúť, čo sa dá. "Najviac sa obávam práve angličtiny. Je to pekný jazyk, ale maturovať z neho nie je veru jednoduché," hovorí Tomáš, ktorý sa už chystá aj na prípravu vlastného albumu. O debutovom CD zatiaľ veľa prezrádzať nechce. Ako hovorí, spolupracovať s ním budú dobrí ľudia. "Kedysi som skúšal písať aj texty, ale nebolo to bohviečo. Možno to ale teraz pôjde lepšie. Po SuperStar mám viacej nápadov. Nie veľa, ale viacej," poznamenáva s úsmevom.