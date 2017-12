Mladí hudobníci môžu uspieť aj bez toho, aby po niekom opakovali

Dnes sa začína festival Colours of Ostrava. Predstaví sa na ňom aj mladá česká hudba

13. júl 2016 o 16:03 Marek Hudec

Má v Česku väčší potenciál jemná elektronika alebo psychadelický rock? Festival Colours of Ostrava predvedie, čo nové doma vzniklo a čo má šancu uspieť. V programe sú aj tieto projekty:

1. Himalayan Dalai Lama

Nedeľa / 18.45 Electronic stage

Keď spievali české texty, uvedomili si, že jazyk ich obmedzuje. Myslia si, že by s ním v zahraničí len ťažko prerazili. Dvojica brnianskych muzikantov Kryštof Matěj a David Novotný preto opustila svoju predchádzajúcu kapelu, založila projekt Himalayan Dalai Lama a v ňom sa sústredila na čisto inštrumentálnu hudbu.

„Záleží nám na tom, aby sme boli originálni, aby naša hudba dýchala,“ deklarovali hudobníci na stránke festivalu Colours of Ostrava. Ich skladby môžeme ľahko zaradiť k rozširujúcej sa vlne elektronických interpretov inšpirovaných Bonobom či Moderat. Zvukovo je hudba pestrá, na rytmy sa dá uvoľnene tancovať.

Má to potenciál, myslí si český kritik Miloš Hroch z Rádia Wave. „Na domáce pomery ide o zaujímavý projekt, sú momenty, keď pripomínajú austrálskeho hitmakera Fluma,“ hovorí pre SME.

2. Ghost of You

Nedeľa / 14.45 Radegast Czech stage

Ghost of you. (zdroj: FOTO - COLOURS OF OSTRAVA)

Z Brna pochádzajú aj rockeri Ghost of You. Pred rokom aj vďaka hlasovaniu slovenských divákov vyhrali súťaž Jednou ranou na Sziget. Ich konkurenciou boli vtedy naši Fresh out of the Bus, pričom štýlom hudby sú si títo interpreti dosť podobní.

Hrubý hlas speváka, psychadelické melódie, ktoré sa často trieštia v chaotický hluk. Debutový album vydali nedávno, sami ho opisujú ako „neveľmi dlhý a veselý tiež nie.“ Poslucháča chcú svojou hudbou „uniesť na púšť, do močarísk, cez obavy a cez všetky strašidlá, ktoré na nás čakajú za dverami,“ hovorili pre portál iReport.

Kritik Miloš Hroch si myslí, že Ghost of You výrazne pomohol producent Ondřej Ježek, ktorý predtým spolupracoval aj s kapelou Midi Lidi. „Trochu mi v ich hudbe chýbajú emócie, nádejná však je – môže si dokonca nájsť cestu a j do zahraničných rádií.“

3. Pandoo

Nedeľa / 15.00 Full Moon stage

Pandoo. (zdroj: FOTO - COLOURS OF OSTRAVA)

Jan Hrubý študuje filozofiu na parížskej Sorbonne, možno aj preto vo svojich skladbách spieva a lamentuje po francúzsky. Vďaka pestrému využitiu strunových nástrojov pôsobí jeho hudba dramaticky a vznešene. Nesie tak už prvky inej kultúry: „Do Česka sa vraciam len na prázdniny, na leto, dve tretiny roka trávim vo Francúzsku,“ hovoril Hrubý.

Exotický šansónový nádych jeho tvorby zrejme zaujal hlasujúcich v súťaži 1BAND2PLAY, práve vďaka výhre v nej ho umiestnili do programu ostravského festivalu. Hroch vidí Pandoo ako ambiciózny projekt, ktorý má pred sebou ešte dlhú cestu. „Nič podobné na našej scéne nie je,“ dodáva.

4. Lake Malawi

Sobota / 16.30 Česká spořitelna stage

Lake Malawi. (zdroj: FOTO - COLOURS OF OSTRAVA)

Kapela Charlie Straight bola pred pár rokmi populárna medzi mladými aj na Slovensku. Spevákovi Albertovi Černému sa však tento projekt rozpadol a po prestávke sa vracia s kapelou Lake Malawi. „Chcem presvedčiť fanúšikov Charlie Straight, aby mi dali druhú šancu,“ hovoril Černý pre portál Novinky.cz.

Jazero Malawi nájdeme v Afrike, no Černý sa pri vymýšľaní názvu inšpiroval vraj najmä piesňou Calgary od folkového speváka Bona Ivera. Hudobníci majú zjavne šikovný manažment, predskakovali na koncertoch speváčke Zaz, Mikovi aj Thirty seconds to Mars.

Hrochovi sa Lake Malawi nezdá dosť autentické, myslí si, že hudobníci sa len snažia nalákať veľa ľudí na koncerty.

Orient a HTRL

Český kritik zároveň odporúča návštevníkom festivalu Colours sledovať celý program pódia Full Moon stage. Predstaví sa tu niekoľko zaujímavých hudobných projektov, napríklad nezávislá skupina Orient, ktorá síce nie je príliš ambiciózna, ale jej hudobníci majú cit pre dobrý zvuk surovú elektroniku. Nemali by sme vraj obísť ani kapelu HTRL, ktorá ponúka ambientné techno a prácu s modulárnymi syntetizátormi.