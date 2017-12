Folklór máme pekný. Ale ako vyvezieme súčasnú hudbu?

Slovenskí muzikanti sa učia, ako nadviazať kontakty s kľúčovými ľuďmi zo zahraničia. Len tak sa presadia.

14. júl 2016 o 19:11 Marek Hudec

Anglický pojem speed dating poznajú najmä nezadaní. Ide o druh zoznamky, kde majú účastníci vždy krátky čas na predstavenie sa s niekým novým. Takto nejako to však vyzerá aj na ostravskom festivale Crossroads, akurát medzi hudobníkmi a zahraničnými promotérmi.

Mladá česká kapela Ponk si tu napríklad dohodla stretnutie s niekoľkými kľúčovými ľuďmi, ktorí im na medzinárodnej scéne môžu pomôcť. Stretnutia trvali vždy 10 - 15 minút.

Prvou otázkou zväčša býva: „Čo pre vás môžem urobiť?“ Je to ťažká otázka, predpokladá, že ambiciózni hudobníci musia vedieť, čo od možného partnera človeka chcú. To, čo sa od neho dozvedia, nemusí byť nič iné ako jednoduché rady. Ak ich však poslúchnu, výrazne to môže ovplyvniť to, či si ich niekto všimne.

Z českých kapiel sa na Crossroads predstavili Ponk. (zdroj: Ponk- Facebook)

Kapela Ponk sa napríklad dozvedela dôležitý detail. „Ak chceme náš album distribuovať v zahraničí, musíme mu pridať katalogizačné číslo a čiarový kód,“ hovorí Michal Krystýnek. Myslí si preto, že podobné showcasové podujatia pomáhajú hudobníkom lepšie pochopiť biznis a scénu.

Podobný festival bol minulý rok aj v Bratislave pod názvom Waves.

Crossroads je otvorený festival, kontakty so svetom tu môžu zbierať skupiny zo všetkých krajín V4. Tentoraz nás reprezentovala šalianska kapela Capre zo Šaly. Promotérka Jarmila Vlčková, ktorá ich v Ostrave sprevádza, hovorí: „Stačí, aby jeden slovenský projekt prerazil, vzbudí záujem o celú oblasť.“

Hudobníci vraj nemôžu čakať, že sa okamžite presadia. Niečo také si vyžaduje roky, zahraničnú spoluprácu nie je možné vybudovať rýchlo. Showcasový festival môže byť prvým krokom.

Koncerty na Crossroads majú pritom pevne dané pravidlá. Hudobníci hrajú kratšie, vždy polhodinu. Nepísaným pravidlom je, že keď chcú zaujať, ich prvá a posledná skladba by mala byť úderná a vraj by na pódiu nemali ani veľmi vtipkovať.

Vlčková si myslí, že na Slovensku máme bohatý folklór, ale nemáme silný hudobný lobing, reklamu a hudobných agentov. „Umelci si potom neuvedomujú potenciál takýchto podujatí,“ dodáva.

A keď sa zúčastníte? Zostáva len čakať. Ani slovenskí hudobníci zo skupiny Capre zo Šaly nemáli v pláne po koncerte z Ostravy hneď odísť. Dúfajú, že ich niekto osloví, že niekoho koncertom zaujali. Druhú možnosť pripúšťajú, ale neboli by z nej nešťastní. Flautista skupiny Miloš Kollár povedal: „Nemáme čo stratiť, len získať.“