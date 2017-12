Filmy, ktoré sa tento týždeň oplatí vidieť v kine

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

15. júl 2016 o 10:16 Miloš Ščepka

Doba ľadová: Mamutí tresk

(Ice Age: Collision Course, USA 2016, 94 minút)

V roku 2002 úsilie o záchranu ľudského dieťatka spojilo dohromady mrzutého no dobráckeho mamuta Mannyho, utáraného leňochoda Sida a útlocitného šabľozubého tigra Diega. O štyri roky čelili spolu potope sveta. V roku 2009 sa dostali až do strateného sveta dinosaurov a tri roky nato prežili nefalšované pirátske dobrodružstvá na mori. Spestrením bol veveričiak Scrat, zbožňujúci svoj žaľuď. V najnovšom filme je práve Scrat ten, kto vystaví celú Zem hrozbe záhuby a naši traja hrdinovia vyrážajú do boja za jej záchranu.

Pattaya

(Francúzsko 2016, 97 minút)

Kedysi Francúzsko udávalo tón svetovým filmovým komédiám. V posledných rokoch skôr iba rozpačito napodobňuje americké vzory. Komédiu Vo štvorici po opici imitoval nedávny francúzsky film Prázdniny All Exclusive. Rovnakým vzorom sa inšpiroval aj herec, scenárista a režisér Franck Gastambide v snímke o dvojici povaľačov, ktorí prihlásia svojho telesne postihnutého suseda na majstrovstvá sveta v thajskom boxe trpaslíkov len preto, aby sa dostali do vysnívaného letoviska.