Trucpodnik muzikantov sa vydaril. Festival Vrbovské vetry už má desať rokov

Slobodná Európa, Pražský výběr a Chikiliki tu-a sa stretnú bez pomoci sponzorov.

15. júl 2016 o 17:48 Zuzana Vilikovská

Začal sa ako trucpodnik muzikantov zorganizovaný pre seba samých a kamarátov, dnes už má festival Vrbovské vetry desať rokov. Oslavovať ich začne v sobotu o 13.14, vystúpením zakladateľského zoskupenia Vrbovské vŕby.

Po nich sa predstaví basgitarista Juraj Griglák „and Company“, pričom za company sa skrývajú mená džezmenov Martina Valihoru, Eugena Vizváryho a Michala Bugalu.

Po ďalšej sérii domácich muzikantov (Vrbovskí vítazi + Karpatské chrbáty, krsty a S.O.F, Veľká vrbovská) zahrá známa Slobodná Európa. „Budeme hrať náš zvyčajný koncertný repertoár, také Best of,“ povedal za organizátorov Whisky.

Okrem hudobných vystúpení organizátor festivalu Braňo Jobus pokrstí tentokrát až dve knihy – „Zvon“ a „Tajná správa“ – a svoju CD novinku „Jobus Pubertus“, ktoré uvedie do života zvuk pre túto príležitosť špeciálne odliateho 50-kilogramového bronzového zvona.

S českou Jasnou pákou si zahrá aj David Koller a po nich príde legenda reggae Medial Banana. Whisky odmietol prezradiť niečo bližšie k avizovanému „prekvapeniu“, ale zato objasnil, prečo sa Chikiliki tu-a so svojimi Projektmi ocitli až na konci festivalu. „Projekty sú málo známe a robia ich vždy len na Vrbovských vetroch – prezlečú sa a parodujú skupiny iných žánrov (heavy-metalu, reggae), pričom sú občas dokonca aj lepší nez originál,“ povedal. „Je to veľká zábava, obecenstvo to má rado a máva to veľkú odozvu, ale keďže majú priestor len asi hodinu, bolo to málo. Tak sme Projekty zaradili na koniec, aby ich mohli robiť, kým to bude baviť ich aj divákov.“

Vystúpenie Pražského výberu bude vrcholom festivalu, keďže táto česká skupina zahrá v pôvodnej zostave – okrem plánovanej českej série koncom roka je to na Slovensku ojedinelá, ba možno posledná príležitosť zažiť ich takto. Za touto možnosťou sa skrývajú nadštandardné vzťahy Braňa Jobusa s Michaleom Kocábom z Pražského výběru, a ich predošlé spoločné pôsobenie.

„Keďže sme všetci organizátori hudobníci, máme veľa kamarátov a známych medzi kolegami a to nám umožňuje pozývať tých, ktorých práca sa nám páči a uznávame ju,“ zrhnul Whisky za organizátorov.