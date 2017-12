Maďari mali šťastie na najjasnejšieho spisovateľa, ktorého mohli obdivovať

Od neho sme sa naučili, že všetko je

Týmto textom sa s Péterom Esterházym rozlúčila redakcia maďarského literárneho časopisu Élet és Irodalom.

My, tu, teraz, nenachádzame slov. Slovo je pre nás útechou i oporou, slovo je našim všetkým, je drobnôstkou, je matkou, otcom, bratom i sestrou, je manželkou i dieťaťom. Na to, čo sa udialo, slovo nestačí, toto teraz neunesie. Do slova sa Boh akokoľvek, hnevlivo či nespravodlivo, lačne či znavene, akosi predsa len vojde. No smrť človeka nijako. Pritom, to, že sa tak stane, presnejšie, že sa to stane, bolo zrejmé, správy sme museli chápať jasne, ortieľ bol vyslovený, ostala po ňom len nádej a rozpačité, bezútešné vyjednávanie.

Pominula sa s ním významná časť našej vlasti. Bol totiž ako zvláštna inštitúcia. Inštitúcia iba pre nás. Inštitúcia slobody, ducha, precíznosti, elegancie a miery. Z našich slov by sa teraz prirodzene mohlo vydrať hromženie, kvílenie alebo mĺkve trúchlenie, zmätené mumlanie, my predsa nechceme nič z toho, žiadna z foriem nám akosi nepripadá vhodná. Náš spor so smrťou je márny. Neplynie z neho nič dobré, žiadne pochopenie, žiaden prínos. Nie, nezmierime sa s ňou, no čo je stratené, je preč.

Od neho sme sa však naučili, že všetko je. Aj toto je. Takáto situácia: je. Človek, postavme ho pred vchod do kapucínskeho domu v Budíne, a povedzme o ňom ako o nevšednom pánovi, že nebol si nikto a nebol si nič, lebo takto treba prejsť „tam“. A hoci „tam“ prešiel tak, dedičstvo po ňom nedokážeme ani obsiahnuť.

Učili sme sa, ako hovorí. Učili sme sa, ako uvažuje. Učili sme sa, ako interpretuje. Učili sme sa, ako cíti. Učili sme sa, ako sa čuduje: jéj, ozaj, aký si ty múdry. Počujeme, ako to vraví. Jeho zdržanlivosť, ľahkú aristokratickosť sme obdivovali. Boli sme mu blízki, a predsa si udržal malý odstup. Nechápali sme, ako to robí. A ak je voči postmoderne najväčšou výčitkou relativizovanie dobra a zla, škaredosti a krásy, tak on robil pravý opak, neustále prepisoval, komentoval, spochybňoval, v jeho textoch bola vždy prítomná záruka hodnôt mravnosti a jasnozrivosti. Nikdy neopisoval samotný dej, štylizoval podeň či nadeň.

A štylizovanie teraz chápeme v anjelskom zmysle. Hoci bol len spisovateľom, málokto spravil toľko pre to, aby bolo Maďarsko slobodnejšou krajinou, v ktorej sa lepšie žije. Každé jeho gesto bolo udalosťou. Môj ty Bože! S akou noblesou kráčal i svojim posledným rokom!

Preložila Renata Deáková