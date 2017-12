Írsko je síce malé, no ponúka veľa vplyvnej hudby

Hviezdou sobotného večera festivalu Colourrs of Ostrava bola írska kapela Kodaline

17. júl 2016 o 16:43 Marek Hudec

Írska skupina Kodaline vie podľa počtu predaných lístkov odhadnúť, koľko ľudí príde na koncert. Ostravský koncert ich však držal v neistote, pretože pri festivaloch sa nikdy nedá dopredu odhadnúť, kto sa pod pódium dostaví a kto pod ním zostane. Navyše, tento ročník Colours of Ostrava poznačil vytrvalý dážď.

Im však ani taká situácia ambície nepozmenila. Žartovne hovorili, že ich uspokojí len to, keď dav bude siahať tak ďaleko, kam ich oči dovidia.

Bono? No a čo

Kodaline bola na Colours hviezdou sobotňajšieho večera. Ich sláva postupne rastie a pred časom sa im írska scéna začala zdať malá. „Ak vyrazíte na turné, za týždeň prejdete všetky väčšie mestá ," hovoria. Basgitarista kapely Jason Boland pre SME dodáva, že ak je niekto dobrým hudobníkom, v Írsku môže preraziť celkom ľahko. "Kým v Londýne čelíte veľkej konkurencii tisícov interpretov, u nás doma je ich možno dvadsať alebo zopár desiatok. Navyše, naši hudobníci si skôr pomáhajú ako konkurujú.

Výhodou pôsobenia v Írsku je vraj aj to, že bežným obyvateľom veľmi nezáleží na tom, či je niekto slávny. „Nikto sa nezblázni z toho, keď uvidí Bona na ulici,“ hovorí Boland.

Basgitarista Jason Boland. (zdroj: MATYÁŠ THEUER)

Práve spevák U2 je dobrým príkladom toho, ako sa írskym hudobníkom darí vo svete. „Na to, že sme malá krajina, máme mnoho vplyvnej hudby,“ myslí si gitarista Mark Prendergast. Napokon, dokazuje to aj spevák Hozier, ktorého v poslednom čase často počuť v rádiu.

Mark Prendergast. (zdroj: MATYÁŠ THEUER)

K továrenským komínom

Aj keď majú Kodaline pomerne silnú základňu fanúšikov a neustále vypredávajú koncerty, kritici nimi nie sú vždy nadšení. Ich posledný album s názvom Coming Up for Air prijali rozporuplne, niekomu príliš pripomínal Coldplay, niekomu zas práve U2.

Starosti si z toho Kodaline evidentne nerobia: „To už bolo dávno. Odvtedy s rovnakou nahrávkou neustále cestujeme po svete,“ komentuje Prendergast. Ľudia podľa neho síce radi čítajú recenzie, no ani kritika neodradí poslucháča od obľúbenej kapely. "Keby sme vopred vedeli, či sa bude páčiť, nebola by to pre nás taká zábava,“ dodáva Boland.

Možno, že negatívne recenzie už niekoho ovplyvnili, dav na koncerte v Ostrave však určite nie. V sobotu večer počas hustého dažďa totiž siahal, kam len oči dovideli, v tomto prípade až k továrenským komínom.

