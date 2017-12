Dobrý festival prežije aj dážď. Ostrava je príkladom

Colours of Ostrava poznačilo tento rok zlé počasie. Ale neparalyzovalo ho.

17. júl 2016 o 16:39 Marek Hudec

Organizátor letného festivalu sa vždy najviac bojí toho, čo nevie ovplyvniť. Napríklad počasie, hovorila Zlata Holušová, šéfka Colours of Ostrava v rozhovore pre denník SME pred pár mesiacmi. Tento rok mala smolu, jej obavy sa počas tohto víkendu naplnili.

Ak by hudobné podujatie v Ostrave zasiahla len jedna búrka, zrejme by dopadlo lepšie než pod prívalom hustého vytrvalého dažďa, ktorý neustával počas dvoch zo štyroch festivalových dní. Pršalo takmer celý štvrtok a v sobotu až do noci, čo navyše výrazne ochladilo vzduch.

Napriek tomu, že festival má svoje miesto v industriálnom areáli Dolních Vítkovíc s pevným povrchom, na mnohých miestach sa aj tak hromadilo blato. Organizátori to možno nevedeli ovplyvniť, ale problémy napríklad vznikali pri presunoch hromadnou dopravou či pri vstupe do areálu festivalu. Mnohí tak trávili čas hlavne v krytých priestoroch.

V Ostrave. (zdroj: MATYÁŠ THEUER)

Odhliadnuc od počasia však festival ponúkol podľa svojho názvu pestrý program. Kto mal chuť na to najzaujímavejšie z tanečnej elektroniky, veselého rocku, komercie, ba aj vysokého umenia, zrejme odchádzal uspokojený.

Zmes to bola síce divoká a v areáli sa na sebe kopili reklamy rôzneho druhu (jedno pódium, mimochodom, nieslo aj názov Babišovho Agrofertu), všetko vynahradil magický priestor industriálnych Dolních Vítkovíc, ktoré festivalu už po piaty raz dali tvár. Nakoniec aj ten dážď pôsobil čarovne, keď stekal medzi kľukatými potrubiami a tmavými uličkami medzi továrenskými stenami.

Festival pokračoval ešte aj v nedeľu večer, návštevníkov čakal napríklad ešte koncert anglických Underworld.

