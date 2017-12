Turci k nám zavliekli veľké dobroty. Je to hlboká stopa

U nás aj v Turecku dominujú novodobí vodcovia diktátorského typu, ktorých len tak ľahko nezvrhne ulica ani puč, hovorí v rozhovore spisovateľ Agda Bavi Pain

18. júl 2016 o 16:06 Eva Andrejčáková

S podobnosťou skutočných zverov a literárnych hrdinov je to niekedy ošemetné, hovorí známy spisovateľ a scenárista AGDA BAVI PAIN. Vo svojej novej zbierke poviedok Východ z raja nás zoznamuje so zdanlivými úbožiakmi, ktorí majú v sebe to dobré zo šeliem, ale aj s falošnými hrdinami, ktorí si mýlia čin so zločinom a ubližujú nevinným. Hoci niekedy sa jeho príbehy prelínajú so skutočnými tragédiami, tvrdí, že stále zostáva utajeným optimistom.

Vaše texty majú počuteľnú východniarsku dikciu, premyslene využívajú nárečový jazyk. Prečo ho potrebujete?

„Nemám v obľube pretvárku ani akékoľvek iné predstierané divadlo, ktoré deklamuje alebo poúča. Takže sa mi najprirodzenejším zdá bežný, hovorový jazyk, ktorý sa nevyhýba ničomu a nikomu a odráža pritom našu súčasnosť v absolútnej skratke. Slang je skutočným materinským jazykom každej otvorenej spoločnosti.“

Koho slangom môže byť východniarčina dnes?

„Je zaujímavé, že tento hovorový jazyk, slang či nárečie počujem bežne po celom Slovensku a zdá sa, že sa svojím spôsobom prirodzene integroval do všeobecného slovníka majority.“

Môžeme mu prisúdiť novú hodnotu?

„Na rozdiel od štúrovskej slovenčiny nemusel byť nijako kodifikovaný ani inak zvlášť presadzovaný. Svojou nadnesenosťou a spontaneitou dokáže byť stále zdrojom pobavenia či odľahčenia situácie. Je to satira, paródia aj sebairónia. Hovorová reč nesúca v sebe stopy niekoľkých menšín a subkultúr tak spája spoločnosť bez ohľadu na jej diverzitu a vnútorné rozdiely.“

Čo všetko vám tento jazyk hovorí o ľuďoch?

„Myslím, že hovorí viac o ich naturele ako o ich pôvode. Reflektuje na jednej strane súčasné trendy, kultúrne vplyvy a väčšinový vkus, no zároveň sa dištancuje od oficiálneho jazyka a od štruktúr, ktoré by sa snažili obmedziť jeho vyjadrovaciu schopnosť aj formálnu nespútanosť. Slang je živá reč a jazyk bez neho je ako suchopárna príručka na obsluhu spoločnosti.“