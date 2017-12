Spielberg chcel režírovať Bonda, ale nemali oňho záujem

Legendu americkej kinematografie odmietli producenti špionážnej série dvakrát.

19. júl 2016 o 9:57 Kristína Kúdelová

Dobrý deň, volám sa Steven Spielberg a chcel by som s vami pracovať. Boli také časy, keď takáto veta mohla odznieť. Aspoň producent Jamesa Bonda Cubby Broccoli počul niečo veľmi podobné.

Sedemdesiate roky boli v polovici a Spielberg práve nakrútil Čeľuste. Hoci s maketou žraloka pracoval ešte trochu neobratne a niektoré scény vyzerali smiešne, publikom zareagovalo nadšene. V dobových záznamoch sa píše, že niektorí počas premietania utekali na záchod, pretože sa im z takého realistického filmu urobilo nevoľno. Z tridsaťročného režiséra sa zrazu stala hviezda tzv. nového Hollywoodu, plná optimizmu, že odteraz je všetko možné.

Nebolo. Keď Steven Spieleberg zavolal Broccolimu a povedal mu, že by rád nakrútil najbližšieho Jamesa Bonda, odpoveď bola nečakaná. "Kým ja som si myslel, že som sa zaradil medzi režisérov, ktorí budú mať právo posledného strihu, on mi povedal, že na túto pozíciu nie som vhodný," spomenul si teraz Spielberg pre radio BBC.

Američan potom o dva roky prišiel do kín so sci-fi Blízke stretnutie tretieho druhu, ktoré nakrútil s kameramanom Vilmosom Zsigmondom. To už sa stal definitívne akýmsi majstrom sveta medzi filmármi, aj francúzski režiséri, vychovaní na tradícii autorského filmu, ho nesmierne obdivovali. Usúdil teda, že je znovu čas na bondovský telefonát - ale ani vtedy to nevyšlo. "Ste pre nás príliš drahý, povedali mi."

video //www.youtube.com/embed/_ku0idWkeo0

video //www.youtube.com/embed/AphKxQ2NsQo

Spielberg potom čoskoro nakrútil sériu o potulkách archeológa Indianu Jonesa, aj legendárny film E.T. Mimozemšťan. Dominoval v dobrodružnom žánri a spolu s kolegami Georgeom Lucasom a Francisom Fordom Coppolom sa postupne stali obeťami vlastných ambícií. Už to neboli tí, čo narúšajú staré schémy Hollywoodu, sami sa stali jeho konštitučným základom.

Nijako sa to však nevylučuje s tým, že zostal režisérom, ktorý by zvládol a dokázal nakrútiť čokoľvek, aj Jamesa Bonda.

Začiatkom septembra príde do našich kín s pôvabnou adaptáciou knižky Roalda Dahla Kamoš obor. Premiéru s ňou mal na festivale v Cannes, kde povedal, že sa mu splnilo to, v čo dávno dúfal: Konečne nakrútil film, ktorý v sebe nesie nehu typickú pre lovestory.