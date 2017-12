Kanye West sa nebojí porušiť zákon, aby bol slávnym

Debata okolo kontroverznej piesne Famous nekončí. Raper zverejnil prepis telefonátu so speváčkou Swiftovou.

19. júl 2016 o 13:43 Marek Hudec

Vo videu k piesni Famous vidíme mnoho nahých tiel. Niektoré z nich sú falošné, niektoré skutočné. Jej autor raper Kanye West odmietol zverejniť, kto sa nakrúcania skutočne zúčastnil a kto nie – vidíme tu Donalda Trumpa, Rihannu, Billa Cosbyho, Georga W. Busha, či speváčky Taylor Swiftovej. Krátky film si zaslúžil mnoho kritiky a pobúrenia.

West, známy svojou snahou na seba čo najviac upozorniť, dobre vie ako rozdúchať mediálne ohne: okrem videa bol totiž kontroverzný aj text piesne, aj v ňom sa spomína Swiftová: „Mám pocit, že by sme s Taylor mohli mať sex. Prečo? Vďaka mne sa tá * stala slávnou. Vďaka mne sa tá * stala slávnou.“ Namiesto hviezdičky si domyslite nadávku.

video //www.youtube.com/embed/p7FCgw_GlWc

Speváčku takáto reklama rozzúrila, ešte na udeľovaní cien Grammy v zime rozprávala o tom, ako by mladé umelkyne nemali pripustiť, aby sa niekto zviezol na ich úspechu. Narážala pochopiteľne na citovaný text Westovej piesne.

Teraz sa však na internete objavila nahrávka telefonického rozhovoru medzi raperom a Swiftovou, v ktorom speváčka schvaľuje použitie jej mena v kontroverznej piesni. Zverejnila ho Westova manželka, bulvárna hviezdička Kim Kardashian. Experti sa však podľa denníka Guardian zhodli na tom, že manželský pár tentoraz zrejme porušil zákon.

V Kalifornii totiž existujú prísne zákony proti porušeniu súkromia a nepovoleným zverejnením rozhovoru by sa mohli dostať do problémov. Možno je to však iba ďalšia snaha zaujať bulvár a odpútať pozornosť od kvality hudby oboch interpretov.