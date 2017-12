Pozrite si španielskych režisérov, ktorí sú dnes hodní pozornosti

Hoci sa o nich toľko nehovorí, zo Španielska zišlo viac filmárov, ktorí dorástli na veľký medzinárodný biznis.

19. júl 2016 o 16:48 Kristína Kúdelová

Juan Antonio Bayona

Reklamy, klipy a horory. To je v skratke kariéra rodáka z Barcelony, ktorý patrí medzi najoceňovanejších španielskych režisérov. Skoro vždy pracuje so zahraničnými hviezdami. Horor Sirotinec nakrútil s Geraldine Chaplinovou, Ewan McGregor a Naomi Watts prijali úlohu v jeho filme Nič nás nerozdelí o tsunami. Keď bude v kinách piata časť Jurského parku, v záverečných titulkoch hľadajte pri funkcii režiséra Juana Antonia Bayonu.

video //www.youtube.com/embed/oXfHOY3CC0g

Fernando León de Aranoa

Americkí diváci na festivale v Sundance niekoľkokrát tlieskali počas projekcie, keď sa premietali Pondelky na slnku. Fernando León vtedy s komédiou o nezamestnaných mužoch v strednom veku prerazil. Plus, jednu úlohu zveril ešte neznámemu Javierovi Bardemovi. Jeho značkou je skvelý scenár, schopnosť rozprávať v symboloch ale nezaťažovať nimi film, a jemný humor. Nedávno mal v kinách film o humanitárnych pracovníkoch Perfect Day s Beniciom del Torom (na snímke).

video //www.youtube.com/embed/ZjOf-5moI5s

Alejandro Amenábar

Nakrútil horor Tí druhí s Nicole Kidman a získal svetovú popularitu. Nakrútil drámu Volanie mora o práve na eutanáziu, a získal Oscara. Režisér Alejandro Amenábar úspešne prechádza od autorských projektov k výpravným filmom, ktoré nakrúca so svetovými hviezdami. Pritom si vždy udržiava dostatočne hlboký ponor do témy. Škoda, že naše kiná ešte nedozreli do jeho psychologickej drámy Regresia z roku 2015 s Ethanom Hawkom a Emmou Watsonovou.

video //www.youtube.com/embed/-pBwIsVGaL4

