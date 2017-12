Zomrel americký režisér Garry Marshall, preslávila ho komédia Pretty Woman

Nedávno ho postihla mozgová mŕtvica a bol hospitalizovaný, zomrel na komplikácie po zápale pľúc.

20. júl 2016 o 6:25 TASR

WASHINGTON. Americký režisér, scenárista, producent a príležitostný herec Garry Marshall zomrel v utorok vo veku 81 rokov. Informovala o tom stránka časopisu Variety s odvolaním sa na televíznu reláciu Access Hollywood.

Web tmz.com zameraný na celebrity uviedol, že Marshall, ktorého nedávno postihla mozgová mŕtvica a bol hospitalizovaný, zomrel na komplikácie po zápale pľúc.

video //www.youtube.com/embed/QI97SKO4dYI

Romantické a situačné komédie

Medzi jeho najznámejšie režijné počiny patria romantické komédie Pretty Woman (1990) s Richardom Gerem a Juliou Robertsovou v hlavných úlohách a Denník princeznej (2001), v ktorej sa objavila Anne Hathawayová.

V USA sa v 70. rokoch podieľal na scenároch úspešných situačných komédií ako Happy Days, The Odd Couple, Laverne and Shirley a Mork and Mindy.

Marshall pochádzal z umelecky založenej rodiny - jeho matka sa narodila v Škótsku a bola učiteľkou tanca, otec, televízny producent, prišiel na svet v Taliansku a pôvodne sa volal Masciarelli, ale priezvisko si nechal zmeniť krátko pred Garryho narodením.

Jeho momentálne 72-ročná sestra Penny Marshallová je tiež herečkou, režisérkou a producentkou. Režisérom sa stal aj jeho syn Scott Marshall, herectvu a divadlu sa venuje jeho dcéra Kathleen Marshallová.

video //www.youtube.com/embed/Wzii8IuL8lk

Veľký úspech

Svoju kariéru začal ako televízny scenárista, od roku 1961 pôsobil v Hollywoode. Od roku 1966 pracoval aj ako producent, režijný debut absolvoval v roku 1967. Celkom sa spolupodieľal na výrobe 14 veľkých televíznych seriálov, ako vedúci výroby sa podieľal zhruba na 500 seriálových epizódach.

Okrem televízie a filmu sa venoval aj klasickej divadelnej réžii, príležitostne režíroval aj operné diela. Má aj svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.

Film Pretty Woman bol Marshallovým veľkým úspechom. Na celom svete zarobil 463 miliónov dolárov. Julia Robertsová bola nominovaná na Oscara za najlepšiu herečku, film bol nominovaný na Zlatý glóbus v kategórii najlepšia komédia/muzikál a dokonca získal aj nomináciu na francúzsku filmovú cenu César v kategórii zahraničný film.

Garry Marshall bol od roku 1963 ženatý s herečkou Barbarou Marshallovou, ktorá hrala v niekoľkých jeho filmoch. Je otcom celkom troch detí.