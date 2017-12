Francúzi sa nezľakli filmu Ja Olga Hepnarová. Premietajú ho napriek citlivému obsahu

Príbeh o poslednej žene, ktorú v Československu odsúdili na trest smrti, zostáva v kinách aj po atentáte v Nice.

20. júl 2016 o 13:37 Kristína Kúdelová

Je týždeň po atentáte v Nice a vo francúzskych kinách sa premieta český film Ja Olga Hepnarová. Režiséri Tomáš Weinreb a Petr Kazda povedali, že ich trápi podobnosť ich filmu s francúzskou tragédiou, ale distribútor Arizona Films sa rozhodol, že ho z programu nestiahne. Ani nepožiadal kiná, aby film posunuli na neskorší termín.

"Toto dielo vychádza zo špecifického historického kontextu, to iste divákom neunikne," cituje distribútora denník Le Figaro. "Neradi by sme preto živili diskusiu, ktorú považujeme za nemiestnu."

Postefekty nemajú dlhé trvanie

Ja Olga Hepnarová je psychologickou štúdiou dvadsaťdvaročnej ženy, ktorú odsúdili na trest smrti. Ako poslednú ženu v Československu. Za to, že v roku 1973 nasadla do kamióna a z údajnej životnej frustrácie ním cielene vrazila do ľudí na pražskej ulici. Osem ich zabila.

Anglická filmová kritička Amber Wilkinson bola medzi prvými zahraničnými novinármi, čo čiernobielu, jemne štylizovanú drámu videli. "Naozaj ste si istá, že sa distribučná premiéra neposunula?" pýtala sa, keď sme ju oslovili z denníka SME. "Keby som bola distribútorkou, určite by som to urobila. Predpokladám, že aspoň na juhu Francúzska ho z úcty k obetiam nepremietnu," povedala.

Nemýli sa. Film Ja Olga Hepnarová sa dnes vo Francúzsku premieta v trinástich sálach. Mal sa aj v Nice, no tam po 14. júli kino zatvorili úplne.

V hlavnej úlohe Michalina Olszanska. (zdroj: KVIFF)

Olga Hepnarová zabila osem ľudí v roku 1973. (zdroj: KVIFF)

Amber Wilkinson si spomína, že po útokoch na londýnske metro v roku 2005 si britské televízie dávali pozor, aby nevysielali citlivý obsah, ktorý by Angličanom nešťastie pripomínal. Zároveň však má skúsenosť, že takéto "postefekty" nemajú dlhé trvanie. "Žiaľ, pri takom nesmierne rýchlom prúdení nových a nových správ to nie je možné," hovorí.

Zbytočne veľa slov

Že Francúzi budú český film (nakrútený aj v minoritnej slovenskej koprodukcii) bojkotovať, nepredpokladá. Naopak, myslí si, že preváži zvedavosť. "Som zvedavá, ako ho nakoniec prijmú. Mne sa zdalo celkom zrejmé, že tvorcovia nepopierali spojitosť s terorizmom. No ak chceme film posúdiť triezvo, treba povedať, že motivácie hlavnej hrdinky boli jednoznačne vnútorné."

Prečítajte si tiež: Nóri majú dôvod, prečo nenakrúcajú filmy o Breivikovi

Amber Wilkinson vedie internetový portál Eye For Film. Film Ja Olga Hepnarová zhodnotila ako veľmi dobre nakrútený, hoci mu vytkla, že ku koncu sa tvorcovia rozhodli pre množstvo zbytočných slov a komentárov. Pokojne si vraj mohli viac dôverovať, že to ich príbeh nepotrebuje. "Michalina Olszanska v hlavnej úlohe bude čoskoro veľká hviezda," hovorí Wilkinsonová. "V britských kinách ju s týmto filmom uvidíme v novembri."

video //www.youtube.com/embed/HNtGNNfCDKc

